Dansk landslagssjef illsint på Nederland-legende: – Vær stille

– Det er sjelden jeg blir sinna. Men i går leste jeg noe i en avis, og da ble jeg sint, sa den danske treneren Niels Nielsen under pressekonferansen før morgendagens EM-finale mellom Danmark og Nederland.

Nielsen tordnet mot den tidligere fotballspilleren, Arnold Mühren, som til den nederlandske avisa Telegraaf gikk hardt ut mot nivået i kvinne-EM.

– Hvis du satte opp Nederlands kvinnelandslag mot et femtedivisjonslag, ville de ofte få store problemer. Menn er raskere og sterkere enn kvinner. Derfor vil ikke kvinner kunne klare seg mot menn, er noe av det nederlandske Mühren sa i intervjuet.

– Vis respekt

Mannen med en fortid i blant annet Ajax og Manchester United, var en av heltene da Nederland tok EM-gull i 1988. Og nå, på tampen av fotball-EM for kvinner på hjemmebane, viser han at han åpenbart ikke er imponerte av landskvinnene, tross at de har tatt seg til finalen.

Blant annet sier Mühren at han skulle likt å se de kvinnelige spillerne stå imot et like hardt press som de mannlige spillerne gjør.

– Menn er raskere. De har en helt annen mentalitet, som sier «over mitt lik».

– ALLTID STRENG: Nielsen møtte pressen med spillerne Pernille Harder (tv) og Sanne Troelsgaard. De kunne røpe at sjefen alltid er streng, ikke bare når han kjefter på tidligere fotballspillere. Foto: JOHN THYS / AFP

Ikke overraskende blir altså kvinnetreneren til Danmark forbanna over uttalelsene til nederlenderen.

– Jeg vet ikke hvorfor han sier sånt, jeg håper alle i Nederland støtter laget sitt. Laget fortjener respekt, de har jobbet så hardt i EM. Liker du ikke kvinnefotball, vær stille. La jentene få spille. Vis respekt og støtt dem, sa Nielsen høyt og tydelig på pressekonferansen.

– Pokker heller

Søndag møtes altså de to herrenes nasjoner til finale i den nederlandske byen Enschede.

Dersom du har planer om å se kampen, anbefaler Nielsen deg om å tenke over hva du skrur på når du setter på tv-en, eller hva du går til når du reiser til stadion De Grolsch Veste.

– Man kan ha en mening om alt man vil, men man må velge når man skal si det høyt og ikke. Jeg synes dette var respektløst. Skrur du på tv-en for å se kvinnefotball, ikke tenk at det er noe annet. Jentene kjemper for landene sine, de fortjener respekt. Pokker heller, vær stolte av dem.

Den nederlandske treneren, Sarina Wiegman, sier det er klart mange vil mene noe når Nederland gjør det bra i EM. Hun bryr seg uansett ikke akkurat nå.

– Jeg fokuserer på én ting nå, og det er kampen i morgen.

– Men er du enig i kritikken til Mühren?, spurte en nederlandsk journalist.

– Hva tror du? Nei. Selvfølgelig ikke, svarte Wiegman.