Dæhlie opnar opp om O2-rekorden som forbløffa idrettsverda

Uværet stopper 1. divisjonskamp

Norges Fotballforbund har valgt å utsette onsdagens 1. divisjonskamp mellom Sogndal og Kristiansund som følge av uværet.



Det melder Sogndal på sine nettsider mandag kveld.



Videre heter det at det ikke anses for å være forsvarlig at Kristiansund reiser til Sogndal der flere områder er definert på rødt nivå for flom og jordras.



Noen ny dato for kampen er foreløpig ikke klar.