I en pressemelding torsdag skriver NFF at de har kommet til den beslutningen at cupen for menn i 2020 avlyses, og det er hele situasjonen med den pågående koronapandemien som er årsaken.

– For første gang i historien, med unntak av krigsårene, er det ikke mulig å gjennomføre et normalt norgesmesterskap for herrer, sier presidenten i NFF, Terje Svendsen.

Rosenborg vant cupen i 2018. I år er det kun Rosenborgs kvinner som får kjempe om gullet. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– NFF har hele tiden hatt som mål å få i gang hele fotballen. Når myndighetene ikke har gitt grønt lys for trening og kamp for alle, kan NM i 2020 uansett ikke gjennomføres med at breddeklubbene får delta. Etter en helhetsvurdering er dessverre konklusjonen at årets norgesmesterskap for herrer avlyses.

Cupen for menn har vært arrangert hvert år siden 1902 med unntak av krigsårene 1941 til 1944.

Flytter kvinnenes finale til Ullevaal

Samtidig skal det fremdeles arrangeres NM i fotball for kvinner.

– Det er synd at cupen på herresiden ikke kan gjennomføres, men veldig gledelig at vi også i år kan låre en cupvinner på kvinnesiden. Vi må berømme NFF for at de har lyttet til klubbene i denne saken, sier Hege Jørgensen, daglig leder i Toppfotball Kvinner.

På kvinnesiden er kampprogrammet redusert fordi sluttspillet er kuttet. Dette gir rom i terminlisten til å gjennomføre NM. I tillegg er det færre klubber med i norgesmesterskapet på kvinnesiden.

– Med dette sender vi et signal om viktigheten av å satse på fotball for kvinner, forteller Svendsen, og legger til:

– Derfor er jeg svært glad for at vi kan gjennomføre NM for kvinner. I tillegg flytter vi årets finale hjem til Ullevaal. Slik situasjonen er nå kan vi ikke ha mer enn 200 tilskuere, men vi kommer til å gjøre vårt for å skape en flott ramme rundt finalen innenfor smittevernfaglige rammer sammen med våre samarbeidspartnere.

Finalearenaen for årets NM er Jørgensen svært fornøyd med.

– Cupen er viktig for oppmerksomheten rundt kvinnefotballen, og det er stort for oss at finalen spilles på nasjonalarenaen Ullevaal stadion, forteller hun.

Rosenborgs Emilie Bragstad og Vålerengas Celin Bizet Ildhusøy skal fortsatt spille om cupgull. Her i en duell under høstens oppgjør i Toppserien. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Deler ut pengepotten

Fotballforbundet har jobbet med flere løsninger for hvordan cupen kunne blitt gjennomført, og har blant annet sett på løsninger med færre lag som fikk delta.

Men til slutt tok de altså avgjørelsen om at det beste var å avlyse.

Forbundsstyret i NFF har bestemt at «cupkassen» på herresiden, som er på 30 millioner kroner, fordeles mellom klubbene som skulle deltatt. Det betyr om lag 13 millioner kroner til toppklubbene, åtte millioner kroner til breddeklubber og åtte millioner kroner til Fotballforbundet.