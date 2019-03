Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det blir jævlig, om jeg kan bruke et litt sterkt uttrykk, sier Johannes Høsflot Klæbo om det som skal skje under verdenscupfinalen i Canada om en uke.

– Bolsjunov får til alt. Som i Holmenkollen og her nå. Han er den beste løperen på distanse per dags dato. Da er det tungt for oss andre som skal prøve å krige om den gule trøya når det er igjen to distansrenn. Det er mange poeng som skal deles ut. Det blir tungt, utdyper Klæbo.

Programmet er fordel Klæbo?

Klæbo ledet verdenscupen på Bolsjunov med 102 poeng før søndagens 15 kilometer intervallstart i fristil. Men russeren vant løpet i dag, foran Martin Johnsrud Sundby og Didrik Tønseth på andre- og tredjeplass, samtidig som Klæbo ble nummer 19.

Dermed skiller det bare 14 poeng mellom de to 22-åringene barker sammen i verdenscupavslutningen i canadiske Québec neste helg.

Der skal det gås sprint fredag, en 15 kilometer klassisk fellesstart lørdag og en 15 kilometer jaktstart i fristil søndag. Den som går over målstreken først der, kommer til å vinne verdenscupen 2018/2019.

Ber Klæbo leke med Bolsjunov

Martin Johnsrud Sundby ble nummer to bak Bolsjunov søndag og merker at russeren er «ekstremt sulten».

Han legger til at de norske gutta får «jekke opp trønderen» (Klæbo, journ.anm.) til å få den samme sulten før og under den siste rennhelgen, men Sundby erkjenner at Bolsjunov virker råsterk om dagen.

– Russerne slipper opp litt på tampen av sesongen og da begynner de gutta å fly. Vi får gjøre det vi kan for å dra Johannes mentalt opp til den kampen. Sannsynligvis vil den sprinten i Québec tale til Johannes' fordel. Den må han bruke til å mentalt leke med Bolsjunov på de innlagte spurtene på 15 kilometeren, vurderer Røa-løperen.

Kriger etter kun VM-sølv

Aleksandr Bolsjunov var strålende fornøyd med seieren og vartet i målromådet opp med et jubelbrøl i som ingen kunne unngå å legge merke til.

Han forteller via tolk at han ikke tar noen ting for gitt og at det ikke bryr ham så mye at han skulle slå akkurat Klæbo. Han vil bare vinne verdenscupen sammenlagt, samme hvem han er foran. På spørsmål om «hva han er laget av», når han orker å stå løpet helt ut i årets verdenscup, der flere av de norske gutta er mentalt slitne etter VM, svarer Bolsjunov slik:

– I går følte jeg også at jeg var utslitt. Men i dag går det greit. Når det gjelder det mentale, så var jeg ikke glad for så mange sølvmedaljer i VM. Det er kanskje derfor jeg er motivert for å krige nå, sier russeren.

Klæbo skjønner godt at hans russiske rival brølte i målområdet.

– Det betyr mye å vinne skirenn. Han har all grunn til å være fornøyd. Det han har gjort på distanse den siste tiden har vært imponerende. Jeg er avhengig av en god sprint og henge med på lørdag. Ellers kan vi pakke sammen på lørdagskvelden og reise hjem, sier Klæbo om minitour-programmet i Québec.