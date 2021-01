Bjørgen kritiserer Frida Karlsson – NRKs ekspert er helt uenig

Søndag vant Jessica Diggins den første jaktstarten i årets Tour de Ski foran lagvenninnen Rosie Brennan. Det skjedde etter de hadde gått ifra Frida Karlsson mot slutten av løpet.

– Jessica gikk et smart løp, men man ser at Frida vil bruke mye energi og ønsker å gå i front. Hun gikk i front i nesten tre og en halv runde, og da fikk de to bak det som de ville. De ble ikke engang invitert opp. Det var en taktisk bommert av Frida, sa Marit Bjørgen etter at Frida Karlsson ble satt på plass av amerikanerne Jessica Diggins og Rosie Brennan på jaktstarten i Val Müstair.

Tidenes beste langrennsløper har vært studioekspert for TV 2 under de tre første Tour de Ski-etappene i Sveits.

KRITISERER KARLSSON: Marit Bjørgen. Foto: Jorunn Hatling / NRK

Som Bjørgen påpeker, kjørte Karlsson høy fart fra start i søndagens 10 km lange jaktstart i fristil. Først tettet hun luka opp til landskvinnen Linn Svahn, som gikk ut først.

Så fortsatte hun kjøret. Svahn slapp taket, men Diggins og Brennan hang på. Og på den siste kilometeren la amerikanerne den 21 år gamle svenske Tour de Ski-favoritten bak seg.

Torgeir Bjørn: – Løste det fornuftig

Når løperne nå reiser videre til Italia for de fem siste etappene, leder Diggins sammendraget fem sekunder foran Brennan og ti sekunder foran Karlsson.

NRKs ekspertkommentator Torgeir Bjørn er ikke uenig i at Frida Karlsson kunne hatt en større sjanse til å vinne den tredje etappen med et annerledes løpsopplegg. Likevel er han helt uenig med Bjørgen.

Bjørn mener nemlig at Karlsson gjorde det eneste rette.

– Jeg synes faktisk Frida Karlsson løste dette fornuftig. Det viktigste for henne var å øke til sine største utfordrere i sammendraget. Ved å gå jevnt tøft hele veien sørger hun for at luka til dem økte betraktelig, påpeker han.

ROSER KARLSSON: Torgeir Bjørn. Foto: Terje Pedersen / NTB

Torgeir Bjørn snakker om Ebba Andersson, Natalja Neprjajeva og Linn Svahn, som han mener ville vært Karlssons tøffeste rivaler sammenlagt. Ingen av dem klarte å følge det brutale tempoet til Karlsson underveis på søndagens etappe.

– Avgjorde Tour de Ski

Svahn er nå 1.13 bak, Neprjajeva 1.37 bak og Andersson hele 2.08 bak.

– På mange måter vil jeg si at Frida Karlsson avgjorde Tour de Ski med søndagens løp. Med sin styrke på den siste etappen skal hun i utgangspunktet ikke ha noen grunn til å frykte Diggins eller Brennan, sier Torgeir Bjørn.

Han påpeker at vurderingen kunne ha vært annerledes hvis det hadde vært delt ut bonussekunder ved målgang på jaktstarten, slik det har vært i noen tidligere utgaver av Tour de Ski

– Men slik reglene er nå, spiller det egentlig ingen rolle om man blir nummer én eller tre. Det er differansene som betyr noe, påpeker han.

Frida Karlsson vurderer situasjonen på akkurat samme måte, og angrer ikke på at hun lå i tet og dro så lenge kreftene holdt.

– Totalen det viktigste

– Kanskje jeg kunne fått et annet resultat på etappen, men målt mot de andre tror jeg at jeg gjorde det rette ved å dra for å skaffe et forsprang til resten. Det er jo totalen som er det viktigste nå, sier Karlsson.

Hun sier seg meget godt fornøyd med starten på Tour de Ski, og ser fram til å konkurrere på lavere høyde i Italia etter tre tøffe løp i den tynne lufta på opp mot 1800 meters høyde i Sveits.

Hun gleder seg også til å gå intervallstart, som på papiret er det hun er best til. At Tour de Ski er avgjort i hennes favør, vi hun likevel ikke være med på.

– Vi har bare gått tre av åtte løp. Det kan svinge fort, fastslår hun.

Ifølge Torgeir Bjørn er hun likevel foran skjema.

– Med den styrken vi tror Karlsson har opp den siste bakken i Alpe Cermis, er bordet dekket. Der har hun vel bare sin overkvinne i Therese Johaug, sier NRK-eksperten.

Johaug deltar som kjent ikke i Tour de Ski denne sesongen.