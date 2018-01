– Er det én på landslaget som har fått minst sjanser, så er det meg, sier en svært skuffet Bjøntegaard etter normaldistanserennet i Ruhpolding.



Etter å ha gått norgescup da verdenscupsirkuset var i Oberhof forrige uke, fikk 27-åringen sjansen på 20 kilometeren i Ruhpolding. Den siste muligheten til å overbevise landslagsledelsen om at han fortjener en plass i OL-troppen.

– Det har vært sabla mye spenning, og mye som står og faller på den dagen i dag. Det har vært en ekstra prøvelse. Jeg har forsøkt å bruke det til å skjerpe meg, være fokusert og ga det et skikkelig forsøk - og det er jeg fornøyd med, sier han om prestasjonen onsdag som endte med en 21.-plass.

LES OGSÅ: Bjørndalen: – Jeg har ikke prestert i det hele tatt

– Helhetsinntrykket avgjør

Bjøntegaard har to tiendeplasser som sine beste resultater denne sesongen. I tillegg var han med på det norske stafettlaget som vant i Hochfilzen. Han vant også fellesstarten under sesongåpningen på Sjusjøen, foran blant andre Martin Fourcade og Johannes Thingnes Bø. Likevel ble han ikke uttatt til verdenscupåpningen i Östersund uken etter.



Nå håper han at landslagsledelsen ser på hva han har levert de andre gangene han har fått sjanser i verdenscupen denne sesongen, og ikke bare onsdagens 21.-plass.



Tror du OL-håpet er over?



– Det kommer an på hva de andre presterer også, da. Jeg har gått konkurranser i år som jeg har gjort det veldig bra på. Det er vel et helhetsinntrykk som danner uttaket – jeg vet ikke, sier han oppgitt.

Bjøntegaard synes det har vært spesielt å følge sakene om Ole Einar Bjørndalens OL-skjebne de siste dagene, når han selv har levert bedre resultater de gangene han har fått sjansen denne sesongen.

LES OGSÅ: – Er det én som skal tas ut på meritter, er det Bjørndalen

– Skjønner frustrasjonen

– Han er den mestvinnende vinterolympieren, og det er ingen som har gjort mer for skiskyttersporten enn ham.



- Samtidig er hver sesong en ny sesong, og ja, jeg må si at jeg har kjent på den frustrasjonen over å ha levert bedre enn flere på landslaget, og være den som er blitt satt til side, det har jeg kjent på, legger han til.



Landslagstrener Siegfrid Mazet skjønner Bjøntegaards frustrasjon.

– Ole Einar har vist at han kan prestere i mesterskap tidligere. Det tror jeg alle er enige om, og derfor har han fått flere sjanser. Jeg forstår at Erlend skulle ønske at han fikk flere sjanser. Vi prøver å gi alle muligheten, men det er vanskelig å gjøre alle fornøyde, sier landslagstrener Siegfrid Mazet til NRK.