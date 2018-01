Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det var mye som var positivt i forhold til sist løp. Men etter tredje skyting var løpet kjørt, sier Ole Einar Bjørndalen til NRK.

– Det begynte veldig bra, Kroppen lystret som forventet. Det var litt fremgang i sporet. Men etter siste stå er det kjørt, sier Bjørndalen videre.

– Hva tenker du om framtida?

– Nå skal jeg skifte, og så får framtida bli som den blir, sier Bjørndalen.

– Hva tenker du om OL-uttaket?

– Det får du ta med trenerne, jeg skal ikke blande meg for mye inn i det, sier Ole Einar Bjørndalen.

Sportssjef Per Arne Botnan vil ikke utelukke Bjørndalen etter 42.plassen.

– Det får vi se på. Vi må summere litt opp. Han er med i OL-diskusjonen i likhet med flere andre. Det var ingen som tok steget i dag og overbeviste helt der oppe, sier Botnan til NRK.

– Men er en 42. plass godt nok til fortsatt å være med i OL-diskusjonen?

– Ja, vi har noen medaljekandidater som er klare, men så er det en to-tre løpere som vi må vurdere. Det handler om hva vi trenger i troppen til Sør-Korea, sier Botnan videre.

Startet bra

Men trolig må veteranen se langt etter en OL-plass, dersom ikke landslagsledelsen velger å ta med medaljegrossisten på gamle meritter.

Martin Fourcade vant normaldistansen suverent foran Ondrej Moravec fra Tsjekkia og Johannes Thingnes Bø på en tredjeplass.

Men det var knyttet størst spenning og forventning til om Ole Einar Bjørndalen ville vise fremgang etter en svak sesongåpning.

20-kilometeren i Ruhpolding var etter all sannsynlighet Bjørndalens siste mulighet til å vise tegn til form som gjør at han er aktuell for en plass i den norske OL-troppen. 43-åringen hadde kniven på strupen etter å ha levert sin svakeste sesong noensinne hittil.

En 18.-plass var Bjørndalens beste plassering i verdenscupen denne sesongen.

Og Simostranda-karen viste tegn til at kroppen fungerer bedre og kjempet om en pallplass da han kom inn til tredje skyting.

Da hadde gullgrossisten vist sesongbeste i sporet, og imponert med to fulle hus.

Ute av OL-diskusjonen?

Men så begynte det å lugge for veteranen. På tredje skyting kom det to kjappe bom, og dermed var superløpet omgjort til et middels løp.

– Han er nok ute av OL-diskusjonen med den serien der, sa NRKs skiskytterekspert Ola Lunde etter tredje skyting.

På fjerde skyting ble det nok en bom, og dermed ble det en beskjeden 42. plass til slutt. Men likevel vinket Bjørndalen til den tyske fansen i målområdet.

– Jeg synes han så bedre ut enn jeg har sett ham før i vinter, men med tre bom er det vanskelig å få til et toppresultat, sier Johannes Thingnes Bø.

Spørsmålet er likevel om dagens lille fremgang er nok til å sende Bjørndalen til OL i Sør-Korea i februar.

Bjørndalen selv frykter at OL-plassen henger i en tynn tråd.

– Klart man gjør det. Jeg har ikke prestert i det hele tatt. Det kan jeg godt forstå at man ..., ja jeg er ikke fornøyd med det jeg har prestert. Jeg veit jeg kan bedre. Det var litt på gang i dag, men det holdt ikke, sier Bjørndalen.