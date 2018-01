– Er det én som skal tas ut på meritter, er det Bjørndalen

– Det er veldig spesielt. Ingen hadde sett for seg dette før sesongen. Jeg tror han ser alvoret i det, og jeg tror vi får se en innbitt Bjørndalen på tjuekilometeren, sier lagkamerat Johannes Thingnes Bø.

Onsdagens normaldistanse i Rupholding er etter all sannsynlighet Bjørndalens siste mulighet til å vise tegn til form som gjør at han er aktuell for en plass i den norske troppen.

– Vi vet hvilken rutine han har, og er det én fyr du skal ta ut på meritter, er det Bjørndalen. Når kampen om plassene er hard, betyr det at vi har et kruttsterkt lag, og det er positivt for Norge, legger han til.

– Vi gjør alt for å backe ham opp

Tarjei Bø er enig i at situasjonen på mange måter er spesiell.



– Dette er en ny opplevelse for ham, oss og for skiskytterforbundet. Vi gjør alt for å backe ham opp og gir ham noen klapp på skuldra. Vi spør ikke for mye, men er interessert og sørger for at han har troen på seg selv. Han vet bedre enn alle andre om hva som skal til, sier Tarjei Bø.



En 18.-plass er Bjørndalens beste plassering i verdenscupen denne sesongen.

Lars Helge Birkeland, Henrik L’Abée-Lund, og Erlend Bjøntegaard har alle levert bedre enkeltresultater. I tillegg kan Vetle Sjåstad Christiansen melde seg på i kampen om en plass i troppen med et godt resultat onsdag.



Tirsdag kom beskjeden om at 43-åringen heller ikke få gå fredagens stafett i Tyskland.



– Det er andre som har gått fortere og vist resultater, begrunnet landslagstrener Egil Kristiansen det med.

Bjørndalen: – Gleder meg til å gå

Til tross for det enorme presset, gleder Bjørndalen seg til å vise seg frem i onsdagens renn.

– Jeg gleder meg til å gå, sier han og legger til at han skjønner oppmerksomheten rundt uttaket som avgjøres denne uken.

– Det er positivt at folk er interessert og bryr seg. Jeg har vært med i mange år, og da er det naturlig at mange er spente på å se om jeg fortsatt klarer å være i form.

TI ÅR SAMMEN:Emil Hegle Svendsen har snart ti år bak seg på landslaget med Bjørndalen. Han beskriver situasjonen som kjiip. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Hegle Svendsen er sammen med Bø OL-klare som følge av at de begge har pallplasser denne sesongen, og viser gryende form en snau måned før lekene.

– Jeg kan ikke fokusere for mye på det, men selvfølgelig registrerer vi det som skjer på laget, sier Svendsen og utdyper:

– Det er hele historien hans. Han er tidenes skiskytter, og ønsker å krone karrieren med et siste OL og få med seg noen medaljer. Som skiskytter og lagkompis gjennom alle mine år på landslaget, synes jeg det er kjipt, avslutter Svendsen som har troen på at kollegaen kan levere når det gjelder i Rupholding.



