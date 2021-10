Avslører forhåndsuttak: Røthe og VM-medaljevinner får ikke klarsignal – har kniven på strupen

Spesielt for årets første verdenscuphelg er at den ikke arrangeres som en minitour. Der Norge tidligere har kunnet ta ut ti utøvere, blir det nå bare en kvote på seks til hvert enkelt renn.

Rennhelgen åpner med en klassisk sprint for begge kjønn 26. november.

Dagen etter venter en uhyre viktig 10 og 15 kilometer i klassisk, som også er en OL-øvelse og dermed et uttaksrenn til lekene i Beijing.

Søndag 28. november avsluttes det hele med en 10 og 15 kilometer jaktstart i fristil.

Langrennssjef Bjervig bekrefter at det er følgende utøvere som foreløpig er tatt ut til å gå 15 kilometer klassisk for Norge i Ruka:

Johannes Høsflot Klæbo, Emil Iversen, Pål Golberg, Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger.

HØYAKTUELL: Mikael Gunnulfsen. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Han skjønner hvordan dette fungerer

Dermed er det bare en plass igjen på laget.

Det betyr at en svært merittert utøver som Sjur Røthe ennå ikke har fått klarsignal. Det har heller ikke VM-bronsevinner Harald Østberg Amundsen og Martin Løwstrøm Nyenget. I tillegg er Team Telemark-løper Mikael Gunnulfsen og Didrik Tønseth høyaktuelle.

Disse fem må altså overbevise helgen i forkant når det er langrennsåpning på Beitostølen 19.–21. november.

– Sjur har vært med så lenge at han skjønner hvordan dette fungerer. Han ser at de vi har tatt ut har gått fryktelig fort. Men også Harald, som tok medalje i VM, er heller ikke tatt ut. Det er trangt som bare det her, sier Bjervig.

– Det er helt greit. De fem som er forhåndsuttatt gikk fortere enn meg i fjor på 15 km klassisk, sier Sjur Røthe til NRK.

– Ikke veldig skuffet

Han erkjenner at han har lyst til å gå verdenscupåpninga, og håper å kvalifisere seg via nasjonal åpning.

– Men jeg blir ikke veldig skuffet om ikke plassen til Ruka blir min. Lillehammer og Davos blir viktigere helger for meg, påpeker han.

Slik forklarer Bjervig hvorfor han nå velger å svare åpent på hvem som er tatt ut en måned før alvoret starter:

– Når det er OL-sesong synes jeg det er viktig at de utøverne som har prestert godt før får litt ro på seg og kan senke skuldrene. Når kvotene er så små, så blir det mye prat om det, det er greit å være åpen om det da. Det er veldig greit at det ikke blir spekulasjoner.

NRK-ekspert Torgeir Bjørn forstår godt at tidligere resultater teller såpass mye i den første verdenscuphelgen og at landslagsledelsen vil gi de aller fleste profilene ro.

– Men det viser hvilket rotterace det blir om den sjette og siste plassen på det 15 kilometer klassisk-laget. Det blir en stor utfordring og viktig å prestere på Beitostølen for de som er igjen på landslaget i tillegg til Tønseth og Gunnulfsen, sier han.

ENNÅ IKKE KLARSIGNAL: Sindre Bjørnestad Skar. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Skar har ikke fått klarsignal

Til sprintrennet for herrene fredag 26. november er nesten hele sprintlaget tatt ut.

Johannes Høsflot Klæbo, Erik Valnes, Håvard Solås Taugbøl, Emil Iversen og Pål Golberg er tatt ut.

Det betyr at Sindre Bjørnestad Skar ennå ikke har fått klarsignal.

Bjervig opplyser at hele elitelaget for damer er tatt ut til verdenscupåpningen i Ruka, men at flere spesialister bare kommer til å gå en øvelse. «Hele laget» innbefatter også Ingvild Flugstad Østberg, men Bjerig påpeker at alle må ha helsemessig klarering for å kunne stille til start. Det har ikke Østberg per i dag.

Det er blant kvinnene ikke spikret hvem som går nøyaktig hva, mens man på herresiden har klart å være spesifikk såpass tidlig.

– Det er én ledig plass på hver øvelse for kvinner og menn. De er i utgangspunktet forbeholdt landslagsutøvere, slik vi har skrevet i sesonginformasjonen. Men hvis en eliteutøver ikke gjør det bra, og andre har prestert, så åpner det seg for de utenfor, kommenterer Bjervig.