Australia videre i VM - slo ut Danmark

Dette er Norsk Toppfotballs nye VAR-forslag

Flere kameraer, mindre tid og mer besluttsomhet. Det er forslagene Norsk Toppfotball (NTF) la frem til Norges Fotballforbund (NFF) for bruken av videodømming i Eliteserien.

Det opplyser Inge Henning Andersen (bildet under) til NRK.

Han er nestleder i NTF og forteller at de har kommet med følgende, konkrete forslag til bruken av VAR i norsk fotball:

- Dommeren skal sjeldnere gå ut til skjermen for å vurdere. VAR-dommeren kan heller ta avgjørelser fra VAR-rommet.

- En felles målsetting om at det skal brukes maksimalt to minutter per VAR-situasjon.

- Ha minimum seks kameraer på stadion.

Forslagene ble lagt frem til Norges Fotballforbund på et møte mellom NFF og NTF mandag.

– Hele hensikten med VAR er å gjøre fotballen mer rettferdig, og det synes vi den har gjort til nå. Utfordringen er å få ned tiden slik at opplevelsen på stadion blir bra for dem som er der, sier Andersen til NRK.

Det har vært stor misnøye blant norske supportere rundt VAR-bruken i Eliteserien, spesielt etter at en avgjørelse tok hele syv minutter i kampen mellom Odd og Vålerenga.

Men Andersen understreker at VAR er kommet for å bli og at det først og fremst er tidsbruken det må gjøres noe med.

– Det blir en ekstern evaluering av VAR etter sesongen for å se hva som kan bli bedre til neste sesong, sier han.