Lederen for det amerikanske antidopingbyrået USADA er meget klar i sin tale når det kommer til Det internasjonale skiforbundets anke av den norske Johaug-dommen.

– Anken er borkastet tid og penger og urettferdig overfor en utøver som allerede har vært igjennom mye etter det som var en tabbe, sier Travis Tygart til NRK.

Dagen etter Johaugs CAS-høring i Lausanne er han i Norge på antidoping-seminar. I høringen krevde FIS at Johaugs utestengelse på 13 måneder bør økes til 16-20 måneder. Uhørt, ifølge Tygart

– Ikke basert på rettferdighet

– På den ene siden har man bevisst statsdoping, som vi har sett i Russland, som ikke får noen konsekvenser. Så har man Thereses sak der man får en anke av en 13 måneders utestengelse for bruk av en reseptfri medisin som sannsynligvis ikke hadde noen prestasjonsfremmende effekt. Det avslører et urettferdig system, sier Tygart, og legger til:

– Det ser ut som de (FIS) er ute etter noe annet enn å få rettferdighet for rene atleter.

– Hva mener du de er ute etter?

– Jeg vet ikke. Det ser ut som sportsavgjørelse, ikke basert på rettferdighet. Om det er politiske grunner eller en personlig vendetta – jeg vet ikke. Men jeg vet at en riktig bruk av reglene tilsier at 13 måneder er en rettferdig dom, eller om noe – en for tøff dom.

Tygart mener Johaug-anken sånn sett svekker tilliten til et system som har som oppgave å hindre bevisst juks, ikke å forfølge utøvere som har gjort en tabbe.

BORTKASTET TID: Både Therese Johaug og CAS burde vært spart for gårsdagens ankebehandling, mener den amerikanske antidopingsjefen Travis Tygart. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– FIS har et oppdrag

– Jeg kan ikke kommentere Tygarts mening, sier Dr. Stephan Neztle, som representerte FIS i Lausanne tirsdag.

Den sveitsiske advokaten har lang erfaring med CAS-saker, og understreker at han kun svarer generelt – ikke direkte om Johaug-saken eller Tygarts uttalelser.

– Jeg var olympisk utøver på 80-tallet selv, og å være i CAS er ikke som en konkurranse. Jeg representerer FIS og FIS har ikke noe mål på egne vegne i slike saker. FIS har bare et oppdrag, og det er at reglene følges slik at det blir rettferdige konkurranser for alle. FIS tar saken dit fordi de respekterer CAS og søker en objektiv og gjensidig avgjørelse, og vil så akseptere dommen til CAS, understreker Neztle.

Advokaten vil heller kommentere opplysningene fra Johaug-advokat Christian Hjort om at FIS ønsker en suspensjon på 16-20 måneder.

– Jeg snakker ikke om denne saken, men reglene sikrer at det er forskjell på en som doper seg bevisst for å forbedre prestasjonen og de som ikke gjør det, poengterer Netzle.