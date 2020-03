All idrett i Norge stenges ned

Norges idrettsforbund sendte tidligere i dag et brev til Helsedirektoratet, der de ba om en avklaring på om idrettsarrangement kunne holdes fremover.

På pressekonferanse ved Statsministerens kontor i dag klokka 14 fikk de svar.

– Helsedirektoratet har videre fattet, med hjemmel i smittelovens paragraf 4 N andre ledd, et vedtak om forbud mot og stenging av kultur-arrangementer, idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet, både innendørs og utendørs, sier helseminister Bent Høie.

– En dugnad vi er nødt til å ta

– Vi gjør dette i håp om å stoppe viruset. grepet vi nå tar vil oppleves som belastende og vil få store konsekvenser for det norske samfunnet, men det er en dugnad vi er nødt til å ta i fellesskap, sa Bent Høie og fortalte blant annet at alle idrettsarrangement vil bli stoppet.

Det var en slik straksavklaring Idrettsforbundet ville ha.

– NIF er, på vegne av hele norsk idrett, beredt til å ta alle de grep som er nødvendige for å stoppe smitten, og som kan bidra til at vår hverdagsaktivitet kan opprettholdes på en god måte til det beste for det norske samfunn også i et lengre perspektiv. På denne bakgrunn ber vi om en straksavklaring på det ovennevnte, stod det i brevet.

Onsdag gikk Oslo Idrettskrets ut og anbefalte alle idrettslag om å avlyse all trening og aktivitet i idretten.

På spørsmål om hvorfor idrettsforbundet ikke nå sier stopp til all idrett, svarer kommunikasjonsansvarlig, Finn Aagard, følgende:

– Fordi vi følger myndighetenes råd. De rådene fremstår som uklare for idrettsbevegelsen. Derfor har vi bedt om avklaringer. De bør komme raskt, skriver Aagard i en SMS til NRK.

Jobber med juridisk veileder

I brevet står det blant annet:

«Situasjonen har nå blitt så krevende og uoversiktlig for norsk idrett på grunn av ulike og til dels utydelige tiltak som innføres basert på situasjonen i den enkelte kommune. Vi ber derfor Helsedirektoratet om å komme med en tydelig anbefaling om hvordan norsk idrett skal forholde seg til situasjonen som har oppstått, og som vi må forvente vil utvikle seg videre i negativ retning.»

Idrettsforbundet opplyste til NRK på onsdag at de nå jobber med informasjon de skal sende ut til sine idrettslag.

Generalsekretær i Norges idrettsforbund, Karen Kvalevåg. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Det vil være juridisk rådgivning og en oppfordring om å loggføre for eksempel tapte inntekter.

– Vi vil også ha et seminar på mandag hvor vi ser på juridiske følger. Alt fra kontrakter, hva man skal gjøre med årsmøter også videre vil NIF sette opp en juridisk rådgiver, sier generalsekretær i idrettsforbundet, Karen Kvalevåg.

Mest inngripende tiltak i fredstid

Tidligere torsdag varslet statsminister Erna Solberg om at regjeringen kom til å gjennomføre de mest inngripende tiltakene den norske befolkning har opplevd i fredstid.

– Vi er nødt til å trykke på en større knapp, men det må gjøres på riktig tidspunkt. Det er inngripende i folks hverdag og for hvordan samfunnet vårt fungere. Da er vi også nødt til å passe på timingen. Det er denne fasen vi nå har kommet til, sa Solberg.

Helseminister Bent Høie sa at tiltakene diskuteres fra de ulike samfunnssektorene sin side.

– Dette vil være tiltak som går på hele samfunnet vårt og som går på å sikre at det er tilstrekkelig avstand mellom folk, slik at vi bidrar til å holde smittespredningen nede og unngå for mange smitter på en gang, sier Høie.