17-åring herjet for Brann – sikret cupgull

Brann var sterkest da de tok sitt første cupgull på 27 år på kvinnesiden. Det skjedde etter at 17 år gamle Signe Gaupset var involvert i alle scoringene.

– Det er veldig gøy. Det er utrolig stort, og gøy å få være med på, forteller 17-åringen.

Stabæk var tidvis under stort press, og det ble kun med en redusering for bæringenes del.

Det betyr altså at Brann har tatt «dobbelen», med både ligagull og cupgull.

– Jeg har det helt fantastisk. Jeg kunne ikke hatt det bedre. Vi har jobbet så hardt for dette her, å få denne revansjen. Det betyr så mye for klubben, sier kaptein Tuva Hansen. Brann tapte fjorårets cupfinale.

Etter halvtimen spilt i årets finale skulle rødtrøyene få hull på byllen. Det var Nora Eide Lie som plukket opp ballen 13–14 meter fra mål, og sendte ballen via lengste stolpe og i mål.

– Der får hun for mye tid. For en avslutning. Det er utagbart! utbrøt Torp.

Raste etter scoring

Men på den andre scoringen skulle det oppstå kaos. For da Signe Gaupset satte ballen i nettet, var Siri Noreide Grønli ute på sidelinjen med hodeskade. Stabæk var dermed én spiller mindre, og Brann scoret fra høyre side, der Grønli vanligvis opererer.

– De klarer ikke å få henne inn igjen før de setter i gang et angrep. Den synes jeg er feig. De gjør det jævlig vanskelig for oss der, sa Melissa Bjånesøy i pausen.

Hun var med andre ord svært misfornøyd.

– Jeg er vel sint på situasjonen. Vi gjør jo feil alle sammen, så hele greia blir bare irriterende.

Foto: Annika Byrde / NTB

– Jeg synes det er rart at de bruker så lang tid på å vinke inn spilleren når det blir så avgjørende, mener keeper Sunniva Skoglund.

Gaupset i storslag

I andre omgang skulle Stabæk svare. Det var Iris Omarsdottir som plutselig var alene med keeper, og hun lobbet ballen lekkert i nettet.

Dermed var det kamp igjen – i ti minutter.

For Gaupset var virkelig i storslag, og like før hun ble byttet ut økte hun til 3-1. Dermed gikk hun av banen med to scoringer og én målgivende.

Men det kan se ut som det var offside på Svava Gudmundsdóttir i forkant. I så fall burde ikke målet stått.

– Det må være offside, jeg kan ikke skjønne noe annet, kommenterte Torp.

– To ganske store feil

Omarsdottir reagerer på at to viktige avgjørelser går mot dem, både i forkant av 2-0 og 3-1.

– Man sitter igjen og er litt irritert. Hvis de beslutningene hadde gått vår vei hadde kanskje ting blitt annerledes, sier hun til NRK.

– Det er to ganske store feil som går mot oss i denne kampen. Vi er nødt til å ha marginene med oss i sånne kamper. Det er surt når to sånne går mot deg, sier Bjånesøy.

Brann, eller tidligere Sandviken, hadde ikke tatt cupgull på en årrekke. Sist gang klubben løftet den prestisjefulle pokalen var tilbake i 1995, altså 27 år siden.

De ble i tillegg tapene finalist i fjorårets finale mot Vålerenga, der de tapte 1–2 til slutt.

Stabæk har på sin side vunnet cupen flere ganger siden den gang, og vant forrige gang i 2014.

Brann var store favoritter før kampen, og de har vært Norges suverent beste lag denne sesongen. De sikret nylig sin andre strake ligatittel.