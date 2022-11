NRK har fått innpass i det aller helligste. Vi er de første journalistene siden før pandemien som er på settet til en av tidenes største TV-serier. Erik Richter Strand møter oss i dronning Elizabeths soverom.

– Det var et sjokk da dronningen døde, sier han om den 96 år gamle monarkens bortgang 8. september i år.

Rundt oss er røde fløyelsgardiner, lysekroner og herskapelige møbler. Gulnede fotografier på skrivebord og avlastningsbord viser dronning Elizabeth, hennes hunder og nære familie.

Men de ser litt annerledes ut enn de gjorde i forrige sesong av «The Crown», for nå er skuespillerne byttet ut. Vi er kommet til dronningens kanskje aller vanskeligste tiår; 1990-tallet.

Og midt i innspurten av innspillingen døde altså den virkelige dronningen.

– Jeg opplevde at en av hovedpersonene mine gikk hen å døde. Da føler man en enda sterkere grad av det ansvaret som følger med. Å gjøre det på en respektfull måte, som yter den personen en slags rettferdighet, sier Richter Strand.

I dronningens fiktive soverom er det satt frem fiktive familiefotografier. Her er Imelda Staunton dronning Elizabeth. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

Dermed går han rett inn i kjernen av kritikken mot serien; nemlig at den ikke skiller på hva som er historisk virkelighet og hva som er fantasi fra serieskapernes side.

Fra «Okkupert» og «Valkyrien» til den britiske kongefamilien

48-åringen fra Bergen er ny i «The Crown»-universet, men har lagt flere suksesser bak seg.

I 2017 vant han Gullruten for beste TV-drama med serien «Valkyrien», som gikk på NRK. Han har også regissert tre «Varg Veum»-filmer og TV-serien «Okkupert» på TV 2.

Erik Richter Strand er fornøyd med å få være med på å regissere en av Netflix' største suksesser. Her på plass i soverommet til seriens dronning Elizabeth. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

Men det var da han i 2019 regisserte den britiske TV-serien «Behind Her Eyes» for Netflix at de kongelige dørene åpnet seg. Høsten 2020 ble han spurt om han ville være med å regissere en av tidenes dyreste TV-serier, og svaret kom kjapt:

– Ja, det ville jeg. For det er en serie jeg har likt helt siden første sesong. En kul serie med en spennende historie, bra budsjett og veldig flinke skuespillere. Så det var en enkel avgjørelse.

Slik ser innkjørselen til det fiktive Buckingham Palace ut. De øvre delene er grønne, slik at resten av bygningen kan legges på digitalt i redigering. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

Nå er han en av fem regissører som alle har ansvar for to episoder hver. Ingen av dem er briter. Kollegene er fra Danmark, Tyskland, Brasil og New Zealand.

– Det er mye nytt å sette seg inn i, i det å være britisk, som jeg ikke nødvendigvis kan forstå på samme måte. Klassestrukturer og hvordan de forholder seg til kongefamilien - det er litt annerledes enn hvordan vi gjør det i Norge.

Mye hemmelighold

Men han må ha fått det til rimelig bra, for Richter Strand er allerede i gang med innspillingen av sjette og siste sesong av serien.

Derfor er det mye som må holdes hemmelig på settet i Elstree Studios utenfor London. Når vi går ut av dronningens soverom, må vi passe oss for hva vi tar bilder av. Vi må ikke avsløre noe av det som skal komme senere.

I George Lucas Stage utenfor London ble «Star Wars» i sin tid spilt inn. Nå huser det interiøret til Buckingham Palace i «The Crown». Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

– Det er et veldig strengt hemmelighold. Man må signere masse kontrakter og forholde seg til strenge regler, sier Richter Strand.

Men NRK får lov til vise frem det historiske hallen som huser interiøret til Buckingham Palace. George Lucas Stage var stedet der «Star Wars» og «Ondskapens hotell» i sin tid ble spilt inn.

Vi vandrer rundt på området og ser det vi ser, men ikke for lov til å nevne. Da forstår vi også hvilken retning historien skal ta.

Pandemi-boble

Pandemien satte sitt preg på arbeidet med den femte sesongen av serien. Innspillingen begynte i august i fjor. Selv om resten av samfunnet hadde åpnet opp på det tidspunktet, var produksjonen underlagt strenge pandemirestriksjoner.

Imelda Staunton er den tredje dronning Elizabeth i «The Crown». Her har skuespilleren satt igjen vannflasken sin ved siden av et portrett av Dominic Wests utgave av prins Charles. Regissør Richter Strand forteller at de ble en veldig sammensveiset gjeng på grunn av strenge pandemirestriksjoner. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

Alle ble testet hver eneste dag før jobb.

– Vi gjorde ikke annet enn å jobbe og sove. Vi ble en stor kohort der vi traff de samme folka i fire-fem måneder. Det gjorde at vi ble veldig sammensveiset, forteller Richter Strand.

Smitte ble oppdaget raskt, og produksjonen gikk sin gang.

I femte sesong, som slippes kommende onsdag, har Richter Strand ansvaret for to episoder som begge handler om prinsesse Diana, hennes skilsmisse fra prins Charles og hennes kamp mot «The Firm», som det britiske kongehuset gjerne kalles.

Den australske skuespilleren Elizabeth Debicki er prinsesse Diana i femte og sjette sesong av The Crown. Her får hun instrukser av Erik Richter Strand. Foto: Keith Bernstein / Netflix

– Når du gjenskaper de følelsene som kanskje kan ha vært der, så blir man også mer glad i en person, sier han om sitt forhold til den populære prinsessen som døde i en bilulykke for 25 år siden i år.

Om kritikken: – Vi tar oss friheter

Serien har fått mye kritikk. Blant annet fordi det blir mer og mer følsomt å portrettere historiske personer jo nærmere vår egen tid serien kommer. Flere av de som portretteres lever. Og flere av seerne har sine egne opplevelser av hendelsene.

– Vi har snakket mye om hvordan vi skal forholde oss til den tragedien som utspilte seg i Paris i 1997. Det er tatt noen beslutninger som gjør at jeg føler meg trygg på at vi lager serien med en respektfull håndtering av de mest delikate hendelsene rundt Diana, sier den norske regissøren.

Første etasje av statsministerboligen i Downing Street er bygd opp i Elstree Studios utenfor London. De øvrige etasjene bygges digitalt på grønnveggen over. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

Bortenfor hallen har de bygd opp både Buckingham Palace og Downing Street. I femte sesong er det John Majors tur til å bo i nummer 10. Virkelighetens Major er blitt en av seriens fremste kritikere.

Han mener den fremstiller samtaler mellom ham selv og prins Charles som aldri fant sted. Og at det kan være skadelig for den nåværende monarken.

Dominic West spiller prins Charles i femte sesong av «The Crown». Fotografier av ham har fått plass i dronningens fiktive soverom. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

– Vi tar oss jo friheter. Det er ingen som vet hvilke samtaler som fant sted innenfor lukkede rom. Det blir en fiksjonsversjon av en hendelse vi vet fant sted som kan ha funnet sted på denne måten.

– Ser du på deg selv mest som en historiker eller en regissør i dette arbeidet?

– Som en regissør, men også som en slags manipulator av folks følelser. Man skal skape en følelse, en stemning, forklarer han.

Norsk overraskelse

Erik Richter Strand er nettopp i gang med filmingen av seriens aller siste sesong. Også her har han ansvaret for to av episodene.

Han er spent på hvordan hans episoder blir mottatt av publikum, men forventer ikke mye oppmerksomhet om sin egen medvirkning.

– Jeg forventer egentlig bare at folk ser serien. Og det gjør de over hele verden. Så det er mye som står på spill for Netflix. Men vi som lager og regisserer er ikke vant til så mye oppmerksomhet, sier den ydmyke bergenseren.

Erik Richter Strand instruerer Dominic West og Elizabeth Debicki som prins Charles og prinsesse Diana. Foto: Keith Bernstein / Netflix

Vi spør om serien blir litt norsk også når den nå har en norsk regissør for første gang. Da blir han kryptisk.

– Det kommer et lite norsk påskeegg inni der.

– Som ikke er deg?

– Som ikke er meg. Det er en kollega av deg i Dagsrevyen som er med i en av episodene.

Dermed fikk vi lov til å avsløre to hemmeligheter - både den om Richter Strand selv og om en ny norsk «The Crown»-stjerne i NRK. Men hvem - det forblir hemmelig noen dager til.