Tror ikke på Netflix-advarsel

Riksmålsprisen til Nina Lykke

I går ble det kjent at Riksmålsforbundets litteraturpris 2022 går til Nina Lykke for romanen «Vi er ikke her for å ha det morsomt».

– Med treffsikre formuleringer tar Nina Lykke temperaturen på tidsånden. «Vi er ikke her for å ha det morsomt» er samtidssatire på et meget høyt nivå, sier juryleder Anne Gaathaug.

Riksmålsforbundets litteraturpris utdeles for fremragende bruk av riksmål/moderat bokmål. Prisen går til en forfatter av et skjønnlitterært eller faglitterært verk som utgis det aktuelle året.

«Vi er ikke her for å ha det morsomt» ble lansert fredag 14. oktober og er for øyeblikket landets mest solgte roman.