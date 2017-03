Villreinen sliter i Setesdalsheiane

Leveområdene til villreinen i Setesdalsheiene er nå så oppstykka av utbygging at det truer stammen. Det slår en fersk rapport fra Norsk Institutt for naturforskning fast. Veier, kraftutbygging og nye hyttefelt gjør at trekkrutene blir sperret, skriver Setesdølen.