Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Et skolebarn omkom etter å ha blitt påkjørt av en lastebil i Kristiansand torsdag morgen.

Beboere i nærheten av ulykkesstedet har lenge varslet om at veien er farlig, spesielt fotgjengerfeltet ved ulykkesstedet.

De har etterspurt tiltak som opphøyede gangfelt og redusert fartsgrense hos Statens vegvesen og Agder fylkeskommune.

Fylkesdirektør for samferdsel, Ola Olsbu, sier at de har jobbet med å finne løsninger og finansiering, og at tiltak skulle settes i gang om tre uker.

Fylkeskommunen har påbegynt en kartlegging for å få oversikt over feil og mangler ved fotgjengerfelt i Agder. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAI. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Det er mye tungtrafikk på veien og i rushet er det veldig mye biler som passerer i høy fart. Bilister stopper ofte ikke i det hele tatt.

Det sier Annette Dvergsnes i Strandveien velforening.

Hun bor like ved stedet der et skolebarn omkom etter å ha blitt påkjørt av en lastebil i Kristiansand torsdag morgen.

Dvergsnes har selv små barn.

Ifølge Dvergsnes mener flere i nabolaget at gangfeltet ved ulykkesstedet er svært farlig, da et veikryss i nærheten gjør overgangen uoversiktlig.

– Vi opplever denne fotgjengerovergangen veldig farlig.

Nødetatene rykket ut med flere enheter til ulykka i Torridalsveien i Kristiansand. Foto: Kjetil Samuelsen / NRK

Etterspurt tiltak

Veien har en gjennomsnittlig årsdøgntrafikk på rundt 8000 kjøretøy, ifølge tall fra fylkeskommunen.

Beboerne har i flere år etterspurt tiltak hos Statens vegvesen og Agder fylkeskommune.

– Vi har ønsket opphøyede gangfelt, og fartsgrensen blir satt ned til 40 km/t, sier Johan Koren Hauge i Østre Otra vel.

– Det virker ikke som bilistene oppfatter at her er det en overgang og et kryss med potensielt myke trafikanter å ta hensyn til, sier Dvergsnes.

NRK har sett flere av e-postene mellom fylkeskommunen og velforeningen.

Generasjonsskifte

Beboere i området sier at det foregår et generasjonsskifte i området på Gimlevang og Strandveien, som ligger like ved Torridalsveien der ulykken skjedde.

Der har det flyttet til et økende antall småbarnsfamilier hvor barna nærmer seg skolealder.

– Dermed har vi et økt fokus på at noe må gjøres med denne fotgjengerovergangen, sier Dvergsnes.

Velforeningene i området har tidligere sendt inn innspill til Trafikksikkerhetsplanen i kommunen, og også jobbet parallelt med dialog med fylkeskommunen og bedt om tiltak.

– På grunn av våre henvendelser til fylkeskommunen har de gjennomført målinger knyttet til dette krysset. Vi fikk nå i januar svar på at disse viser at farten er høyere enn ønskelig og at fylket ønsker å vurdere dette som et sted for tiltak.

Annette Dvergsnes bor like ved ulykkesstedet. Foto: Kjetil Samuelsen / NRK

Over 1000 fotgjengerfelt

Fylkesdirektør for samferdsel, Ola Olsbu, sier til NRK at de gjennom det siste året har jobbet med å finne løsninger og finansiering.

– Også er tilfeldighetene sånn at vi skulle sette i gang tiltak her om tre uker, sier Olsbu.

Det er over 1000 fotgjengerfelt fra 60-soner og nedover i Agder. Mange fotgjengerfelt er en risiko, derfor har fylkeskommunen påbegynt en kartlegging hvor de prøver å få oversikt over feil og mangler.

– Vi bruker opp mot 50 millioner kroner hvert år på mindre tiltak for å sikre skoleveiene, og dette vi gå inn i dette sikringsarbeidet, sier han.

– Men når dere ser at en vei er farlig, vurderer dere å sette inn strakstiltak som en midlertidig løsning?

– Vi vil alltid vurdere midlertidige tiltak, og vi har folk som vurderer hva som er mulig å gjøre, sier han.

Fylkesdirektør for samferdsel i Agder, Ola Olsbu, sier de har begynt en kartlegging over feil og mangler ved fotgjengerfelt i Agder. Foto: Kjetil Samuelsen / NRK

Sjåfør siktet

Barnet som omkom gikk i 2. klasse ved Lovisenlund skole i Kristiansand, og skolen har mobilisert for å støtte elevene.

Kristiansand kommune har satt inn kriseteam, og Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Sjåføren av lastebilen er siktet for uaktsom forvoldelse av død. Sjåføren erkjenner ikke straffskyld, sier forsvarer Nils Anders Grønaas til NRK.

Sjåføren har vært i avhør torsdag og fredag.

– Han er veldig preget av saken, sier Grønaas.