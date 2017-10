Utarbeider flomsonekart

NVE er i ferd med å utarbeide flomsonekart over Marnardal, skriver Lindesnes avis. Dette blir gjort for å forutse hvor vannet vil komme ved nye flommer, noe som vil hjelpe kommunen til å unngå bebyggelse i utsatte områder. Det kan ta to år før kartene er ferdige.