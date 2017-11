– Vi har nå startet et søk hvor vi går på linje. Vi tråler gjennom veier i området, sier Joakim Hellenes, områdesersjant i Heimevernet til NRK.

Mandag kveld opplyser politiet at det er fanget opp signaler fra kvinnes mobiltelefon i området ved Sødal og Kokleheia like nord for Kristiansand sentrum.

Beboere i området oppfordres til å sjekke boder, garasjer og lignende på egen eiendom.

Den savnede kvinnen (59) er ikke sett siden natt til søndag. Heimevernet er satt inn i søket i Kristiansand.

Fanget opp av overvåkningskamera

Overvåkningsbilder viser den savnende, 59-åringen i Markens gate i Kristiansand klokken 01.30 natt til søndag. Det er siste sikre observasjon av kvinnen.

Hun gikk da i retning mot Elvegata, opplyser politiet.

Politihelikopter og Røde Kors deltar nå i søket etter en kvinne, sist sett natt til søndag.

Etterforskere har jobbet med saken i hele natt. Mandag morgen ble Røde Kors og andre frivillige organisasjoner kontaktet for å delta i letingen. Også politihelikopteret er i Kristiansand og bistår nå i søket.

– Vi har trappet opp det operative søket, samtidig som vi ha mange etterforskere som jobber på saken, sier etterforskningsleder Kjell Erik Eriksen i Agder politidistrikt.

Letingen trappes opp etter savnet kvinne

Sist sett natt til søndag

Politiet gikk først ut med at siste sikre observasjon av kvinnen var ved en bensinstasjon vest for sentrum natt til søndag.

Etterforskningsleder Kjell Erik Eriksen i Agder politidistrikt. Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK

Hun ble sett ved Circle K-stasjonen på Vesterveien kl. 01.00, natt til søndag. Men i ettertid har man funnet overvåkningsbildene fra området øverst i Markens gate.

Kvinnen er psykisk utviklingshemmet og familien kontaktet politiet søndag ettermiddag.

– Etter det har vi søkt etter henne i området hun sist ble observert, og i andre områder i sentrum av Kristiansand, sier Eriksen.

Ønsker tips

Politiet vil gjerne ha tips, dersom noen har sett kvinnen.

– Hun er 59 år og om lag 180 cm høy. Hun var ikledd sorte klær og en gul refleksvest. Hun er kraftig bygd og har en noe lutende foroverbøyd gange, sier Eriksen.

Politiet ber om at tips i saken meldes til telefonnummer 02800.