Trafikken står stille langs E39

– Melding om store trafikale problemer med Nulandsvika i Flekkefjord. Det skal være tett snøvær og flere lastebiler har problemer, skriver politiet på Twitter.

Trafikken i retning Kristiansand står stille, skriver politiet videre.

I Lyngdal, noen mil unna, er det i kveld meldt om at to biler har sklidd av veien. Politiet skriver at det er svært glatt på stedet.

Vegtrafikksentralen med oppfordring

Mandag er det ventet store snømengder flere steder i Sør-Norge.

Vegtrafikksentralen oppfordre derfor alle bilister i sør om å beregne god tid i morgentrafikken:

– Beregn ekstra god tid. Vi forventer at det blir forsinkelser, sier trafikkoperatør Thale Eikeset ved vegtrafikksentralen øst.

Yr skriver på sine sider at de sender ut gult farevarsel for snøfall i deler av Agder og Østlandet.

Det er også gult farevarsel for snøfokk på enkelte fjelloverganger i Sør-Norge og deler av Øst-Finnmark.

(NTB)

Foto: Lars Eie / NRK