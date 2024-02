Togstrekningen mellom Kristiansand og Marnardal er stengt

Det er stengt for togtrafikk mellom Kristiansand og Marnardal stasjon

Et tog som gikk fra Kristiansand rundt 16:08 i retning Stavanger har fått en stans grunnet feil på togsett, skriver Go Ahead i en trafikkmelding.

– Det er oppdaget feil på kjøretråden, så dette vil ta tid. Det organiseres alternativ transport på strekningen Marnardal mellom Kristiansand, skiver togselskapet.

Det skal befinne seg 80 passasjerer på toget,

– foreløpig venter de inne på toget. Bane Nor er på vei for å ta en vurdering om vi må evakuere, eller om vi skal dra toget inn til Stavanger, sier kommunikasjonssjef Oda Riska i Go Ahead.