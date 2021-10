– Det er jo ikke noen fasit på når hun vil ha mat. Når hun er sulten, må hun ha mat.

25-åringen fra Søgne ble tidligere i høst valgt inn på Stortinget for Senterpartiet.

Da var datteren Aurora bare noen uker gammel. Nå er hun tre måneder, og med mammaen sin på jobb på Stortinget frem til permisjonen starter om noen få uker.

– Det er mye nytt på én gang. Både som ny stortingsrepresentant og en baby på tre måneder som er med.

Mens Abusland sitter i møter i stortingssalen, passer pappaen på datteren ute på gangen. Det er nemlig ikke lov å ha med nyfødte barn inn i salen.

Det bekrefter stortingsadministrasjonen i en e-post til Klassekampen, som omtalte saken først.

Det er ikke lov til å amme i stortingssalen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Uklare regler

Abusland prøvde å forstå seg på reglene før hun kom til Stortinget, slik at hun var forberedt på hvordan det ville bli.

– Det er ikke noen automatikk i det. Jeg kunne ikke «google» meg frem til reglene om hvordan det er med å ha med en baby på Stortinget.

Abusland har i dag vært i kontakt med stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) om utfordringen.

– Hun er positiv og løsningsorientert. Hun sier at de skal finne en løsning på det.

Mener du det bør være lov å amme inne i Stortingssalen?

– Det burde være ikke ulovlig, for å si det på den måten. Hvis det er behov for det, og rom for det, bør det være greit.

Anja Abusland (25) var nybakt mor da hun ble valgt inn på Stortinget tidligere i høst. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Stortingspresidenten sier til Klassekampen at det finnes løsninger som gjør det mulig å kombinere amming og møter i stortingssalen.

– Vi har hatt ammende stortingsrepresentanter tidligere, og det vanlige i slike situasjoner har vært at noen andre passer barnet i vandrehallen, og at det ammes når mor er ferdig i salen. Det virker til å ha fungert bra, skriver hun i en e-post til avisen.

Hun viser til at representantene ikke må være i salen til enhver tid, kan søke om utbytting eller følge møtet på stream.

Olaug Bollestad (KrF) reagerer kraftig på Stortingets regelverk. Foto: Stortinget

– Flaut

Olaug Bollestad (KrF) er provosert over reglene, som hun mener er utdaterte.

– Jeg syns det er flaut at stortingssalen ikke er åpen for ammende mødre. Det er gammeldags og utdatert regelverk.

Hun kommer til å be stortingspresidenten om en regelendring.

– Tiden er overmoden. Det sender og et utrolig dårlig signal til alle mødre og arbeidsplasser at Stortinget ikke tillater dette.

Bollestad mener det må være mulig å kombinere det å være nybakt mor og sitte på Stortinget.

– Jeg heier på en driftige kvinner som prøver å få hverdagen sin til å gå opp og kombinere det å være en nybakt mor og stortingsrepresentant.