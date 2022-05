– Jeg synes det er ganske skremmende at han fortsatt kan jobbe. Det er aller verst for pasienter som kan bli utsatt for nye feiloperasjoner, sier fagsjef Toril Sagen i Statens helsetilsyn.

Lege Jerlan Omarchanov mistet autorisasjonen i Norge etter en rekke grove feiloperasjoner på Sørlandet.

Søndag avslørte NRK at han har fått jobb ved tyske kirurgiklinikker, til tross for at norske myndigheter har gjort flere forsøk på å varsle om han, blant annet gjennom IMI.

– Om det er norske eller tyske pasienter, er hans manglende kompetanse den samme, sier Sagen.

Han jobbet som overlege i ortopedi, uten å ha denne spesialiseringen. Ledelsen ved Sørlandet sykehus visste om dette.

Så langt har 58 norske pasienter fått erstatning etter feilbehandling.

NRK har en rekke ganger vært i kontakt med Omarchanovs tyske advokat, Benjamin Schmitt. Han har ikke ønsket å kommentere saken. Han har heller ikke svart på NRKs henvendelser mandag.

«Et sort hull»

Etter at Omarchanov reiste fra Norge i 2020, varslet Statens helsetilsyn andre europeiske land gjennom IMI-systemet.

Det er den viktigste varslingskanalen Norge har for å varsle land utenfor Norden om uegnede leger.

Sagen er kritisk til at ikke alle land bruker systemet like aktivt. Hun beskriver det som å sende meldinger ut i «et sort hull».

– Vi har ingen oversikt over hva som skjer i andre enden, sier Sagen.

Hvordan kan vi være trygge på at andre land varsler Norge om utenlandske leger som har varsler mot seg?

– Vi kan ikke garantere at vi får alle varsler om helsepersonell. Det viktigste er at arbeidsgiver som ansetter, både fra inn- og utland, sjekker referanser og kontakter tidligere arbeidsgivere. Hovedansvaret ligger på arbeidsgiver.

LOKALSYKEHUS: Omarchanov jobbet i elleve år som overlege i ortopedi i Flekkefjord, selv om han ikke var ortoped. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK Luftfoto

Tar saken til EU-kommisjonen

Etter NRKs avsløring vil regjeringen ta saken videre til EU-kommisjonen, ifølge statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap).

Han ser på saken som alvorlig.

– Dette kan potensielt sett utsette pasienter for risiko, ved at helsepersonell som har mistet sin autorisasjon får arbeide i andre land. Slik skal det ikke være.

NRK henvendte seg først til helseminister Ingvild Kjerkol (Ap), men hun har ikke hatt tid til å svare, ifølge departementet.

– Vi vil i første omgang undersøke med EU-kommisjonen, som er ansvarlig for varslingsmekanismen, om det stemmer at enkelte land ikke bruker systemet og hvilke grep som blir tatt for å endre på dette, sier statssekretær Bekeng.

Statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Esten Borgos

IMI sentralt svarer at de er avhengig av at landene bruker systemet for at det skal fungere.

– Hensikten med IMI-systemet er å varsle myndighetene i medlemsland om helsepersonell som ikke lenger er autorisert. Deretter er det opp til hvert medlemsland å følge opp og avgjøre hva de vil gjøre med disse varslene, sier talsperson Sonya Gospodinova i EU-kommisjonen.

– Han lurer fortsatt folk

Tidligere pasient Odeta Januskaite (27) forteller at hun ble sjokkert da hun søndag leste at Omarchanov fortsatt opererer.

– Det er ikke greit. Han lurer fortsatt folk. Det er trist for pasientene.

Odeta Januskaite skulle aldri ha vært operert, ifølge Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Hun ble sjokkert da hun søndag leste at Omarchanov fortsatt opererer. Foto: Privat

Hun har i dag store smerter i knærne som følge av feiloperasjon.

Det er heller ikke noe som kan gjøres for å rette opp i skadene hun har fått etter feiloperasjonen, har hun blitt fortalt av leger.

Etter at hun sto frem i NRKs avsløring søndag, har Januskaite fått flere råd om leger og sykehus hun bør gå til for å få hjelp.

– Jeg har fått mye støtte fra folk. De skriver og ringer til meg, og prøver å hjelpe. De gir meg håp. Kanskje det fortsatt er mulig å gjøre noe med det. Jeg må jo prøve, for jeg vil ikke ha vondt mer, sier Januskaite.