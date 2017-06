Spesialenheten om drap på 35-åring: – De handlet i nødverge

Saken henlegges for begge polititjenestemennene som var involvert da 35-åringen ble skutt og drept på Gartnerløkka i Kristiansand 27. november i fjor.

Spesialenheten har etter flere måneders behandlingstid av saken, kommet frem til at de begge handlet i nødverge.

«Spesialenheten anser det ikke å være bevismessige grunner for at tjenestemennene skulle forholdt seg annerledes og at det var unødvendig og uforsvarlig, og derfor straffbart, å skyte mot X i bilen. X måtte i det han kjørte avgårde fortsatt anses å være til alvorlig fare for politi og andre. »

De to polititjenestemennene som har blitt etterforsket, avfyrte 17 skudd mot mannen. Skudd ble avfyrt mot bilføreren mens han stod utenfor bilen og etter at han hadde gått inn i bilen og kjørte fra stedet.

Spesialenheten har påtaleavgjort saken mot to politibetjenter som natt til 27. november 2016 avfyrte skudd mot en person. Foto: Håkon Eliassen / NRK

Sa at noe grusomt ville skje

Politiet mottok kl. 04.36 melding fra en vegarbeider som hadde vært nær ved å bli påkjørt av en bilfører. Vegarbeideren oppga til politiet at bilføreren hadde bedt ham ringe til politiet fordi han var til fare for seg selv. Bilføreren hadde sagt at noe grusomt ville skje og hadde vist fram en rifle.

Spesialenheten skriver om hendelsesforløpet at 35-åringen gikk ut av bilen, inntok anleggsstilling og avfyrte skudd med haglegevær mot politibilen. Han stakk så av, men kom tilbake, ifølge Spesialenheten:

«I det patruljen kjørte inn i en rundkjøring oppdaget de at bilføreren stod utenfor sin bil med våpen i hånd og i samme stilling som han hadde gjort ved bensinstasjonen.»

Ifølge avgjørelsen fra Spesialenheten, var det ingenting som tilsa at mannen ønsket å overgi seg.

– Jeg må skyte først, hvis ikke blir jeg skutt

Det har politimannen som skjøt først forklart. Han mente det ikke var forsvarlig eller tid til å avfyre varselskudd. Han mente heller ikke det var tid til å avfyre et skadebegrensende skudd.

«Hans oppfatning var at han stod overfor en person som ikke ønsket å overgi seg og som hadde tatt oppstilling for å forsvare seg. Selv om A hadde på seg tung vemevest og hjelm tenkte han ikke han var beskyttet. Han følte seg veldig eksponert.»

35-åringen satte seg igjen inn i bilen og kjørte avgårde, og da avfyrte politimannen nok et skudd mot bakruten.

«Han skjøt mot bakruten og så et at ett av skuddene knuste bakruten på bilen. Det kan l følge A også ha vært et skudd fra politibetjent B som knuste ruten.»

Spesialenheten skriver at etter en samlet vurdering er det ikke bevismessig grunnlag for at politibetjentene begikk en rettsstridig og straffbar handling. Det legges til grunn at vilkårene for å handle i nødverge var til stede i situasjonen.

Spesialenhetens avgjørelse kan av sakens parter klages inn for riksadvokaten.