– Det er fullt hos meg nå, men jeg vet jeg kommer til å savne rotet når de reiser, sier Heidi Kvalvik.

Hun bor i en toromsleilighet og har hatt besøk av datteren Linn (31) og barnebarnet Ruby (5) i to uker.

De bor til daglig i Australia. På grunn av flystreik blir de i Kristiansand i minst to uker til.

Nå er det kofferter midt på stuegulvet, kø på badet og barnepass flere kvelder i uka.

Heidi Kvalvik har ikke sett barnebarnet Ruby siden 2019 på grunn av pandemien. Her koser de seg på bystranda i Kristiansand. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Presenter regler kjapt

Reidar Bowitz Helliesen er skikk og bruk-ekspert. Han har mange råd til verter over det ganske land som blir «invadert» i ferietiden.

– Vi sier gjerne «føl deg som hjemme» til gjestene våre, men mener det ikke helt bokstavelig.

Aller først. Har du regler du ønsker at gjestene skal følge bør de presenteres så fort besøket entrer dørstokken.

– Å komme med regler etter at gjestene har gjort ting du ikke ønsker er dumt. Det blir fort ubehagelig, sier Helliesen.

Reidar Bowitz Helliesen mener gjestene har dratt «føl deg som hjemme» for langt hvis de roter i toalettmappa di og forsyner seg med reker og biff i kjøleskapet Foto: Privat

Dusjet i 40 minutter

Han kommer med et eksempel fra eget liv.

– Vi fikk besøk av noen venner på hytta og tenåringsdatteren brukte 40 minutter på badet. Da sa jeg til besøket at hvis alle skulle bruke like lang tid ville morgenstellet ta over fem timer.

Han anbefaler verter å holde seg til noen få, enkle regler som er enkle å huske. For eksempel:

Ikke ta lange dusjer på morgenkvisten for da er det rush.

Alle hjelper til og rydder etter seg selv.

Lev etter regelen om at alle skal ha ferie. Hjelp til!

Lukter etter tre dager

Helliesen mener det er forskjell på om gjestene inntar hytta di eller hjemmet ditt.

Besøker de dere på hytta kan du forvente at de bidrar mer. Da bør også eget sengetøy eller sovepose medbringes.

Er det langt til matbutikk mener Helliesen også at gjestene bør ta med seg mat.

Hva er en ideell lengde på besøk?

– Den gylne regelen er at gjester og fisk lukter etter tre dager, men det finnes selvsagt unntak. For eksempel egne foreldre eller nære venner, men folk bør forstå at tredagers- regelen ikke bør brytes, mener Hellisen.

– Gi deg selv en pause

Familieterapeut Sarah Bjerknes råder verter som har huset fullt av feriegjester til å være tydelig på egne behov.

– Har du behov for å gå en tur alene så si det. Ikke vær redd for å gi deg selv en pause fra gjestene, sier Bjerknes.

Hun mener det fint går an å gjøre ting hver for seg selv om man har feriebesøk.

– Send gjestene av gårde. De kan også være med å handle og lage mat. Foreslå matretter hvor alle må bidra.

Sure verter

Bjerknes sier det kan være kleint å si fra om at man trenger egentid, men mener alternativet er verre.

– Det er ikke hyggelig å være på besøk hos noen som går rundt og er sure hele tiden.

Heidi Kvalvik har ikke presentert noen regler for datteren og barnebarnet fra Australia.

– Nei, og hadde jeg laget meg noen hadde jeg sikkert glemt dem i det de kom inn døra, sier hun og ler.