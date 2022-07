– I dag har jeg og de to yngste vært i lekebutikkene på senteret, mens de to andre har vært i klesbutikkene, sier Eivind Haukebøe Vik (39).

Han er på tur med kona Heidi (39), eldstedatter Ada (13) og småsøsknene Live (10) og Isak (8).

NRK møter Harstad-familien på Sørlandssenteret. De har allerede vært i Dyreparken.

Det er ikke alltid enkelt å finne ut hva de skal gjøre på tur.

Dyreparken i Kristiansand er et populært sted for barnefamilier. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Men de er flinke til å innrette seg etter hverandres ønsker.

De tenker på ungenes premisser når de planlegger.

– Vi finner aktiviteter for hele gjengen, og deler oss ved behov, sier Eivind.

FLINKE FORELDRE: Foreldrene er flinke til å finne på aktiviteter som alle har lyst til, synes Live, som står til venstre. Foto: Sondre Røhmen / NRK

Fem tips til ferieturen med barn

Psykolog og familieterapeut Hedvig Montgomery opplever at flere familier reiser på tur med eldre barn enn tidligere.

– Ingen tvil om at ungdom i dag er mer begeistret for foreldrene sine. Vår generasjon dro på interrail alene.

Så hvordan kan man sørge for at ferieturen blir så bra som mulig for alle?

Her er hennes fem beste tips.

Se behovene

Planlegging av ferien blir kompleks når du har en stor familie. Det er viktig å se på hvilke behov barna har, sier Montgomery.

– Noen må leke masse, andre trenger å kjede seg. Andre har behov for å trekke seg litt tilbake, spesielt de eldre barna.

Selv har psykologen tre sønner. Hennes eldste er 13 år eldre enn andremann.

– Jeg har planlagt feriene mer etter at jeg fikk flere barn. Det var mye enklere da det bare var han og jeg.

Alle må få noen ønsker innfridd

Psykologen mener ferier handler om å gi og ta. Alle trenger ikke å ha det perfekt hele tiden, men alle må sitte igjen med en ok opplevelse.

– For meg er en god ferie en ferie der alle har fått noen ønsker innfridd.

Hun sier at ferien er selve syretesten for hvor godt en familie fungerer. Det er viktig at alle tilpasser seg hverandre, mener psykologen.

– Det gjelder å finne på noe som er rolig nok for babyen, men også gøy og utfordrende nok for tenåringen, sier Montgomery.

MÅTTE PLANLEGGE MER: Psykolog Hedvig Montgomery merket selv at hun måtte planlegge mer før feriene, da hun fikk flere barn. Foto: Roy Kenneth Sydnes Jacobsen

Ta tid til å roe ned

Årene med pandemi har gjort at vi nå skal «ta igjen» mye av det tapte, tror Montgomery.

– Jeg synes våren har gått veldig fort, fortere enn noen gang. Tror ganske mange har skrudd opp tempoet så mye.

Hun tror det er viktig å skru ned tempoet, istedet for å skulle stappe mest mulig inn i ferien. Både for de store og de yngre barna.

– Prøv å tenke at det tar litt tid å gå inn i feriemodus, og spesielt etter en stressende vår som dette.

Ikke få panikk

– Både voksne og barn glemmer de litt kjipe dagene fra tidligere ferier. Jeg tror det viktigste er at vi ikke får panikk når enkelte dager ikke blir som vi tenkte oss, sier hun.

Hun sier at det er viktig å ha noen planlagte aktivitete på dager der det ikke skjer noe.

– Da må man prøve å ha noen stolper. Det kan være bare en tur til butikken eller biblioteket. Å stappe dagene med aktivitet, gjør oss utslitt. Så en ting er nok, i de aller fleste familier.

Bruk de rundt deg

Montgomery slår også et slag for storfamilien, for de som har det.

– Barn elsker storfamiliekonseptet. Det blir veldig tydelig hvem vi er som familie.

Dette kan også gi en mulighet for litt voksentid.

– Har du noen som kan passe barna dine litt, bruk dem. De aller fleste foreldre trenger litt tid der de slipper å passe på noen.