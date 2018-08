Siri (17) ble født i guttekropp – nå går modelldrømmen i oppfyllelse

– Jeg vet ikke hvorfor, jeg har bare alltid drømt om å bli modell, sier hun og smiler, mens hun drar det lange håret bort fra ansiktet, før hun ser i kamera.

Sommervarmen på Sørlandet har måtte vike plassen for regnbyger og vestlig kuling. Det merkes i den gamle industribygningen. Vinden sluker gjennom vinduene og den rustne fasaden.

Men Siri Lehland synes ikke å merke det, der hun står i skyhøye hæler og en tynn sommerkjole. Øynene hennes er skarpe og blå, hele tiden fokusert mot kamera.

Det er dette hun vil.

ET NATURTALENT: Siri har alltid vært tiltrukket av kameraet. Det er dette hun vil. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Et naturtalent

17-år gamle Siri er på fotoshoot. Bildene skal hjelpe henne ut i den store verden, for det er, ifølge modellmamma Donna Ioanna, bare et tidsspørsmål om når jenta fra Kristiansand slår gjennom internasjonalt.

– Hun kom til meg da hun var 12 år og ville bli modell. Jeg så med en gang at hun var et naturtalent. Hun hadde øvd hjemme på å posere, og var utrolig fotogen.

Ioanna er modellmammaen til mange supermodeller, blant andre Siri Tollerød, Merethe Hopland, Frida Aasen, Maria Zachariassen og Julia Rudby

– Da hun var 12 år, ba jeg henne vente. Hun var altfor ung. Dessuten var det vanskelig å vite på grunn av hennes spesielle historie, sier modellmammaen.

Historien hun sikter til, er det faktum at Siri Lehland ble født i en guttekropp.

Modellmamma Donna Ioanna så tidlig talentet til Siri. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

– Ingen merkelig historie

Vi er i en villa på østsiden av Kristiansand. Gjennom de store vinduene kan man se rett ut i skjærgården.

Katja Lehland sitter ved stuebordet og forteller åpent om oppveksten til datteren Siri.

– Siri ble født i en guttekropp og vi trodde vi hadde fått to sønner. Men da hun var mellom to og tre år forstod vi at det var feil. Siri var veldig opptatt av at hun ville leke med dukker og kle seg i kjoler. Hun var jente ikke gutt. Vi hadde bare ikke skjønt det enda.

Hun ler når hun forteller om catwalk-treningene til datteren hjemme i stuen. Siri kunne nemlig gå i timevis frem og tilbake på parkettgulvet, med skyhøye hæler. Hun skulle jo bli modell, og måtte trene.

– Siri var så tydelig i sin væremåte som jente, at det ble vår guide til å oppdra henne.

– Det har aldri vært noen situasjoner. Alt har gått veldig fint. Siri var datteren vår, som bare ble født i feil kropp, sier Katja. Så enkelt egentlig.

Moren er opptatt av at historien om datteren skal fortelles.

– Jeg blir glad dersom dette kan bety en forskjell for noen, nettopp fordi det ikke er noe merkelig i historien, sier Katja Lehland.

STOLT MOR: Katja Lehland er opptatt av å fortelle datterens historie. For henne er ikke den merkelig i det hele tatt. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Vil øke aksepten

Det er pause i fotograferingene.

Siri åpner Instagram kontoen sin og blir overveldet over hvor mange som har kommentert bilde hun nettopp la ut.

Bilde av henne, på forsiden av septemberutgaven til det norske motebladet Elle.

– Det er så rart å se seg selv, sier hun. Det er liksom ikke helt meg, selv om det er det.

Også i bladet forteller hun historien om at hun er Siri, modellen som er født i feil kropp. Ikke omvendt. Jenta som er født i feil kropp og som er modell.

– Jeg vil stå frem for å ha makten over min egen historie, sier Siri.

Siri utdyper videre.

– Jeg er født i feil kropp. Det har aldri vært noen hemmelighet. For meg har det heller aldri vært noen big deal. Jeg vil bli ferdig med det, for at det ikke skal bli større enn det er, sier hun.

Siri vet at temaet er tabu. Og hun vet at hun er med på å sette ord på noe som mange synes er vanskelig. Men for henne har det altså aldri vært noe problem.

– Jeg er stolt over meg selv og har aldri vært flau over situasjonen. Og dersom dette kan gi økt aksept i samfunnet til andre i samme situasjon, blir jeg glad.

INGEN BIG DEAL: Siri har aldri vært flau over å være seg selv. Hun vet at hennes historie er tabu, men målet hennes er å øke aksepten i samfunnet. Hvis hun kan glede noen i samme situasjon, blir hun glad. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Den neste supermodellen

Sola har brutt gjennom det grå skylaget og gitt fotograf Svein Bringsdal enda bedre arbeidsforhold, inne i den gamle industribygningen. Nå vil han ha Siri til å posere foran en slitt murvegg med rosa skjær.

– Hun er utrolig lett å fotografere, sier han, og vender kameralinsa mot 17-åringen igjen.

Fotograf Bringsdal fortsetter å knipse bilder iherdig.

– Hun beveger seg så naturlig foran kamera, og har en veldig utstråling, sier han.

Bringsdal har tatt bilde av mange supermodeller, og er sikker på at det ikke er siste gang man hører om Siri Lehland.

Sjøl synes Siri det er krevende å ta imot komplimenter. Både fra instagramfølgere, modellmammaen og fra fotografen.

– Jeg vet ikke helt hva jeg skal svare, sier hun blygt.

Det bør hun kanskje øve seg på, for mange tror at Siri Lehland blir den nye, store supermodellen fra Norge.