Siktet for å ha solgt sprit på Sørlandet

– Etterforskningen har avdekket at sprit som er drukket kan knyttes til en mindre privat sammenkomst i Mandal lørdag kveld, opplyser fungerende driftsenhetsleder i Vestre Agder driftsenhet, Bernt Mushom.

På bakgrunn av opplysninger fra Sørlandets sykehus som handlet om mistanke om metanolforgiftning i Agder, startet politiet etterforskning i saken i går.

Nå er en person siktet.

Driftsenhetsleder i Vestre Agder driftsenhet, Bernt Mushom forteller at en person er siktet etter at flere personer ble innlagt på sykehuset med det man trodde var metanolforgiftning. Foto: Elisabeth Sandve / NRK

Solgte på fest

En person har i avhør erkjent å ha solgt sprit til personer som var til stede på sammenkomsten. Denne personen er siktet for overtredelse av alkoholloven. Det er tatt beslag i sprit som vil bli undersøkt opplyser politiet.

– Personene som var til stede på festen, samt vedkommende som er siktet er godt voksne personer, sier Mushom.

Selv om det i dette tilfellet viste seg å ikke være metanolforgiftning vil politiet fortsatt advare mot å drikke alkohol som man ikke kjenner opphavet til.

Ikke metanolforgiftning

NRK fikk sent mandag kveld opplyst at det ikke var snakk om metanolforgiftning hos de som ble innlagt på sykehuset likevel. Det viser prøver som ble analyserte i Oslo.

Årsaken til sykehusinnleggelsene er fremdeles ukjent.

– Det vi i hvert fall vet er at de prøvene som er analysert foreløpig viser at det ikke er tegn til metanol eller andre giftige alkoholer, sier overlege ved Oslo universitetssykehus Knut Erik Hovda.

Knut Erik Hovda, overlege ved Oslo universitetssjukehus. Foto: Emma-Marie B. Whittaker / NRK

Var viktig å advare

Kommuneoverlege Viggo Lütcherath i Lindesnes mener det var riktig å gå ut å advare om metanol, til tross for at dette viste seg å ikke stemme.

– Når det er personer som er mistenkt for metanolforgiftning kan man frykte at flere har fått i seg det samme stoffet. Da er det viktig på grunn av tidsfaktoren og gå ut å advare, sier han.

Nå venter kommuneoverlegen på en endelig bekreftelse på prøvene som er analysert i Oslo.

– Jeg avventer beskjed fra sykehuset om hvordan vi skal gå videre etter det er dobbeltsjekket om det er metanolforgiftning. Hvis det blir bekreftet at det ikke er metanol eller andre giftstoffer som er fare for spredning så er vi fornøyd med situasjonen. Da kan vi gå ut og avblåse faren, men foreløpig så avventer vi sykehuset sin bekreftelse.

Kommuneoverlege Viggo Lütcherath i Lindesnes synes det var viktig å gå ut å advare om mulig metanolforgiftning. Foto: Elisabeth Sandve / NRK

Lite sannsynlig med flere tilfeller

Legen sier at dersom det ikke er metanol eller tilsvarende giftstoffer er det lite sannsynlig at det kommer flere med symptomer.

Da oppfatter han det som et begrenset forgiftningstilfelle.

– Vi tenker i to retninger om det ikke er metanol. Det ene er at sykehuset analyserer prøver fra de forgiftede, og kan da gi svar på hva det er. Det andre er at det foregår og en politietterforskning hvor det muligens kan avdekkes noe.