– Jeg visste det var varslet dårlig vær, derfor la jeg tidlig av sted fra Skagen mot Risør. Håpet var å unngå uværet, men det kom mye raskere enn forventet.

Oslo-mannen Thore Guldahl er en sjøens mann. Han lever og ånder for seiling, og bor hele året i seilbåten sin. Søndag var han på vei over Skagerrak da et voldsomt uvær fikk satt den erfarne seileren på prøve. Se den dramatiske redningsaksjonen nederst i saken.

Storseilet på seilbåten til Thore Guldahl revnet i stormen søndag. Han måtte bli berget av Redningsselskapet. Foto: Jon Gelius / NRK

Ble kastet i bakken

Redningsselskapet og meteorologene hadde frarådet folk å dra på sjøen i helgen på grunn av sterk vind og grov sjø. Uværet ga Thore Guldahl en dramatisk opplevelse han aldri vil glemme.

– Jeg fikk først problemer med storseilet i den kraftige vinden. Jeg klarte å fikse det en gang, men så skjedde det igjen. Seilbåten gjorde en kraftig vending i den grove sjøen, så storseilet revnet og bommen ble slått mot skuta og knakk tvert av.

Pensjonisten ble kastet om kull i båten og slo korsryggen i fallet. Også hodet fikk en liten smell. Vinden økte på i styrke og bølgene ble høyere og høyere.

– Enkelte bølger var på mellom seks og sju meter, og vindmåleren viste på det meste 45 knop. Det er storm rett og slett, forteller han.

Vindmåleren til Thore Guldahl viste 45 knop da han så seg nødt til å be om hjelp fra Redningsselskapet. Foto: Redningsselskapet

Roser redningsmannskapet

Thore Guldahl skjønte at han var hjelpeløs alene om bord og kalte opp Tjøme radio via VHF. Redningsskøyta RS Inge Steensland ble sendt ut fra Arendal. Seilbåten til pensjonisten befant seg da ni sjømil utenfor Tromøy.

– Jeg hadde ikke tenkt å be om assistanse. Jeg var aldri redd for båten eller at jeg ikke skulle overleve. Men jeg må si at da jeg så redningsskøyta komme akter, da ble jeg veldig glad.

Den erfarne seileren kan ikke få fullrost mannskapet om bord i redningsskøyta.

– De gutta er imponerende. Du skulle sett hvordan de med akrobatiske øvelser klarte å komme seg om bord i baljen min. Jeg er veldig glad for at det gikk som det gikk, og at redningsfolk er på plass når du trenger dem.

Thore Guldal roser mannskapet om bord i redningsskøyta RS Inge Steensland etter redningsaksjonen. Foto: Redningsselskapet

– En tabbe jeg angrer på

Dagen derpå til kai utenfor Arendal prøver Thore Guldahl å summe seg etter den dramatiske opplevelsen. Han tar også selvkritikk på at han la ut på en så lang seilas søndag når værmeldingen var som den var.

– Jeg tok ikke høyde for at uværet skulle komme så raskt, marginen var ikke stor nok. Det er en tabbe jeg angrer på i dag.

– Kommer du til å dra til sjøs igjen?

– Jeg er veldig glad du stiller det spørsmålet. Det er det veldig lett å svare på: ja, helt klart, ler den spreke pensjonisten.