Eksperter svarer: Når kan barnet bade alene?

Jan Kjensli fra Norges Svømmeforbund mener det er vanskelig å sette en aldersgrense fordi man også må ta hensyn til barnas svømmeferdigheter.

Redningsselskapet anbefaler foreldre å ha en samtale med barna om sikkerhet og badevett, og gir ingen spesifikk aldersanbefaling.

Det er viktig å vurdere barnas svømmeferdigheter, forståelse av sikkerhet, og hvor de skal bade.

Før man lar egne barn bade alene, bør man vurdere bunnforhold, dybde, vanntemperatur, strømninger og bølger i vannet, om det finnes livbøye på stedet, og om nødetatene kommer frem dersom det skjer en ulykke.

I badelandet Aquarama i Kristiansand får barn lov til å bade alene fra det året de fyller 11 år.

– Det gøyeste er å hoppe fra fjellsiden og å bare være i vannet med venner, sier Nikolai Thuen Eriksen.

Sammen med familien plasker han i vannet på Bystranda i Kristiansand.

Hjemme i Bergen har han fra i sommer fått lov til å bade alene med kompiser for første gang.

Mange foreldre med barn som nærmer seg tenårene, kjenner på usikkerhet når sommeren kommer. For når er det egentlig trygt å la barna bade alene med venner?

– Vi har vært litt strenge i forhold til det og holdt igjen til nå, sier Nikolai sin mamma, Monica Thuen Hansen.

Amalie og Elise reddet kompisen Philip fra å drukne da de var 10 år gamle. Rett før hadde jentene tilfeldigvis hatt livredningskurs på skolen.

Nikolai (13) har fått lov å bade alene med kompiser denne sommeren. Her er han sammen med lillesøster Cornelia og foreldrene Monica Thuen Hansen og Eugen Eriksen. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Hansen sier sønnen og vennene har klare regler å forholde seg til når de bader.

– De får ikke lov til å dytte hverandre og ikke trykke hverandre under vann. Og hopper de fra klipper, så må de vente på hverandre i vannet.

Snakk om sikkerhet og badevett

Tanja Krangnes i Redningsselskapet sier de ikke vil anbefale noen bestemt alder for når barna kan bade alene med venner.

Hun sier det avhenger av hvor svømmedyktige barna er og hvor god forståelse de har av sikkerhet. Hvor de skal bade er også viktig.

– Det er stor forskjell på å svømme 200 meter i et oppvarma basseng og utendørs. Der er vannet mye kaldere og det er bølger, vind og strøm.

Fagsjef for drukningsforebygging hos Redningsselskapet Tanja Krangnes anbefaler foreldre som er med barna på stranda om å legge vekk mobilen og følge med. Foto: Redningsselskapet

Redningsselskapet anbefaler alle foreldre å ta en sommerprat med barn og ungdom om sikkerhet og badevett.

For eksempel om hva de skal gjøre dersom noen holder på å drukne.

– En som holder på å drukne har panikk og kan trekke andre under så prøv å redde folk på andre måter. For eksempel ved å kaste ut en livbøye eller rekke ut noe de kan ta tak i.

Hun har ellers disse tipsene til praten med barna:

Man skal aldri bade helt alene.

Husk å sjekke bunnforholdene før du stuper og at du kan komme deg trygt ut av vannet igjen.

Kjenn dine egne grenser. Ikke gjør noe du egentlig ikke har ferdigheter til.

Ikke oppfordre andre til å gjøre ting de ikke kan.

Ring 113 dersom noen har problemer.

Kan havne i en ulykkessituasjon

Jan Kjensli er ansvarlig for svømmeopplæring i Norges Svømmeforbund.

Han påpeker at man kan være trygg på egne barns svømmeferdigheter, men ikke nødvendigvis kjenner svømmeferdighetene til de barna er sammen med.

– Barnet ditt kan havne i en ulykkessituasjon hvor de må redde andre barn. Får man et trist utfall, har man satt barnet i en veldig vanskelig situasjon.

Utdanningskonsulent Jan Kjensli i Norges Svømmeforbund sier barn verken har den kunnskapen eller de ferdighetene som skal til for å være livredder for egne venner. Foto: Thomas Nikolai Blekeli / NRK

Kjensli sier det også er viktig å ta hensyn til om nødetatene kommer frem dersom det skjer en ulykke.

– Et tjern midt inne i skogen kan være et flott sted å bade, men det kan være et utfordrende sted dersom det skjer en ulykke.

De ni badevettreglene Ekspander/minimer faktaboks 1. Lær å svømme. 2. Før du går uti, forsikre deg om at du kan komme opp igjen. 3. Bad helst sammen med andre. 4. Stup bare der det er dypt. 5. Svøm langs land. 6. Svøm ikke under brygge eller foran stupebrett. 7. Dytt ikke andre ut i vannet og dukk aldri noen under vann. 8. Hold deg på land hvis du føler deg kald eller uvel. 9. Rop på hjelp bare hvis du er i fare – aldri ellers! Kilde: Redningsselskapet

Ikke overvurder barna

Mammaen til 13 år gamle Nikolai på Bystranda har latt sønnen bade alene i badeland med venner, selv om han ikke har hatt fått bade alene utendørs før nå.

– Vi har sluppet litt mer opp på badeland fordi det er badevakter der, sier Monica Thuen Hansen.

Nikolai er ferdig med å bade og tørker seg mellom mamma Monica og pappa Eugen. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

I badelandet Aquarama i Kristiansand får barn lov til å bade alene fra det året de fyller 11 år.

Daglig leder Vibeke Holm Ruud sier det er viktig at foreldrene ikke overvurderer egne barns svømmeferdigheter.

– Dersom man ikke kan svømme skal man ikke gå her uten en voksen, sier Ruud.

Daglig leder i Aquarama Vibeke Holm Ruud har inntrykk av at de aller fleste foreldre er tilgjengelige første gang de sender barna alene i anlegget. Foto: privat

Ruud kjenner til at en del foreldre, inklusive henne selv, lar barna gå alene i badeland før de lar dem bade alene ute.

– Jeg sender ikke min egen 11-åring ned til den lokale stranda for å bade, men de får bade i Aquarama. Dersom det skulle skje noe så er det badevakter her, sier hun.

