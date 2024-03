Rettelse: Etter opplysninger fra politiet skrev NRK at det var et barn som ble funnet i vannet. Politiet har nå fått personalia og det skal dreie seg om to personer i 20-årene.

En person er flydd til sykehus med redningshelikopter etter å ha blitt funnet i sjøen utenfor Brufjellhålane i Flekkefjord.

Det letes fortsatt etter en annen person som det ikke er gjort rede for.

– Vi fikk melding fra en som var ved Brufjellhålane som så et menneske som fløyt i vannet og varslet politiet, sier operasjonsleder Øyvind Hægeland i Agder politidistrikt til NRK.

Personen er flydd til Haukeland universitetssykehus i Bergen.

– Det er ikke avklart helsetilstand, sier Hægeland som opplyser at politiet har kontakt med familien.

Søker fortsatt

Dykkere startet søk i vannet etter enda en person.

– Det er sannsynlig at vi leter etter en person til. Vi har ikke fått bekreftet det, men vi har nå kommet i kontakt med familien.

Hægeland i Agder politidistrikt opplyser om at politipatrulje og innsatsleder er på stedet.

Søket fortsetter med redningsskøyter, brannbåt, dykkere, helikopter og drone.

Innsatsleder Joakim Jaabæk ber alle som er i området om å holde seg unna. Det sier han til avisen Fædrelandsvennen.

Nødetatene er på plass og en person fløyet til sykehus etter å ha blitt hentet opp fra sjøen utenfor Flekkefjord i Agder. Foto: Svein Løvland / Avisen Agder/NTB

Populært turområde

Området Brufjellhålane er et populært turmål som ligger på grensen mellom Agder og Rogaland.

Det er svært bratte fjellformasjoner og terrenget er til dels krevende, skriver Avisen Agder.

Ved 18.10-tiden rykket alle nødetater, ambulanse, politi og brannvesen ut på melding om at en person var blitt observert flytende i sjøen i området.