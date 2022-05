– Markedet er så usikkert nå. Derfor er det vanskelig, men helt nødvendig å ta slike vurderinger, sier administrerende direktør i Nye Veier Anette Aanesland.

Mandag informerte selskapet om at byggingen av tre planlagte veistrekninger utsettes, blant dem E39 mellom Mandal og Lyngdal.

Det har skapt sterke reaksjoner.

Nye Veier begrunner utsettelsen med at strekningene er for dyre å bygge nå som prisene har steget mye.

Aanesland vil imidlertid ikke gå inn på hva det ville kostet å bygge disse veistrekningene.

– Vi vil ikke gå ut med konkrete tall. Dette gjelder jo kostnadsutvikling på en hel portefølje, og ikke på spesifikke prosjekter. Vi har tatt høyde for det vi tror kan komme, sier hun.

Administrerende direktør i Nye Veier Anette Aanesland, nevner stål og asfalt som eksempel på noe av det som har blitt dyrere. Foto: Victoria Marie Nordahl / NRK

– Ikke akseptabelt

– Å utsette strekningen fra Mandal til Lyngdal er rett og slett ikke akseptabelt. Utbygging av motorvei sparer liv. Det vet vi, sier Torstein Salvesen.

Han er leder i Nullvisjon i Agder, som jobber med holdningsskapende arbeid for alle trafikanter.

Salvesen mener vi ikke har råd til å vente med veibyggingen.

– Ja, byggekostnadene har gått opp, og jeg frykter at kostnadene vil fortsette å være høye. Så blir det utsatt ett, to, tre år. Det er ikke akseptabelt.

Folk må belage seg på å bruke denne veien mellom Mandal og Lyngdal en god stund til. Foto: NRK

– En skikkelig nedtur for næringslivet

Daglig leder i Lister Næringsforening, Hans Fredrik Grøvan, reagerer også.

– For noen få uker siden hørte vi det motsatte, at de var i gang med å lyse ut de nye kontraktene. Dette er en skikkelig nedtur for næringslivet.

Nå frykter han hele prosjektet med sammenhengende motorvei kan bli lagt på is. Han håper næringslivet og politikere går sammen om å legge et massivt trykk på situasjonen, slik at beslutningen blir reversert.

I smultringboden i Lyngdal er det også lite forståelse for utsettelsen av veien.

– De fleste rister vel bare på hodet nå og skjønner like lite som jeg gjør, sier Bjørn Vegge.

Bjørn Vegge forteller at han hadde gledet seg til å kjøre på den nye veien. Nå kan det bli lenge til han får det. Foto: Mathias Hamre / NRK

– Vi har bare én pengesekk

Nye Veier er et statlig selskap som selv bestemmer hva som skal prioriteres.

– Nye veier har fått den rammen Nye Veier skal ha, som er vedtatt av Stortinget. Det har både den forrige og dagens regjering sluttet seg til, sier statssekretær i Samferdselsdepartementet Mette Gundersen (Ap).

Nye Veier får hvert år 6 milliarder kroner av staten for å bygge veier, pluss inntektene fra bompenger.

– Til syvende og sist har vi bare én pengesekk. Skulle vi tilført nye midler, måtte de tas fra andre prosjekter, sier Gundersen.

Hun mener Nye Veier har gitt en god begrunnelse på hvorfor disse prosjektene er utsatt.

Statssekretær i Samferdselsdepartementet Mette Gundersen (Ap), mener Nye Veier har en god begrunnelse for å utsette prosjektene. Foto: Samferdselsdepartementet

Prioriterer fem billigere prosjekter

De andre prosjektene som rammes er ringveien i Kristiansand og E39 mellom Bue og Ålgård i Rogaland.

Disse må vike for fem andre prosjekter, som nå blir prioritert.

– Dette er relativt enkle prosjekter med få broer og tunneler, som er elementer hvor prisøkningen vil treffe ganske kraftig. Det betyr at vi tar ned risikoen for selskapet, sier Aanesland.

Tre av de fem prosjektene er strekninger på E6:

Storhove-Øyer i Innlandet

Berkåk-Vindåsliene i Trøndelag

Sørelva-Borkamo i Nordland

I tillegg planlegges det for at to enkeltprosjekter sendes ut i markedet den kommende tiden. Det er Rv13 i Vestland og E136 fra Dombås til Vestnes i Romsdalen.

Vet ikke når

Når det gjelder de utsatte veiprosjektene, understreker Aanesland i Nye Veier at de skal fullføres, hun kan bare ikke si når.

– Dette er prosjekter som skal bygges, det må det ikke være noen tvil om. Men det er vanskelig å si når dette vil bli.

Hun sier de ser på løsninger for å holde kostnadene på et nivå som tar ned risikoen, og at det kan bli aktuelt å dele opp strekninger.