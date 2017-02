– Her ser du en god start på det som vil bli Sørlandets største havneanlegg. Det er muligheter for å bygge 800 meter med kai, sier styreleder i Mandal havn Strømsvika, Ole Bent Røiseland.

Ole Bent Røisland er veldig fornøyd med at det endelig eksporteres stein ut fra Strømsvika. Foto: RAYMOND ANDRE MARTINSEN / NRK

Gravemaskiner og hjullastere er i full sving i Strømsvika. Langs den delen av kaia som er ferdig står et stort blått lasteskip med en stor oransje gravemaskin på.

Totalt skal 3000 tonn med stein lastes oppi båten, som blir den første ut herfra, og reise videre til Danmark.

– Hele regionen trenger sårt arbeidsplasser, og trenger sårt aktivitet. Det som gjør dette området veldig unikt i forhold til tilsvarende havner, er at man kan ta inn en oljerigg, vindmølle eller lignende her. Det er ingen støyproblemer, sier han.

Tømmerkai i slutten av året

Havnefogd og leder av Mandal havn KF, Olav J Neset. Foto: RAYMOND ANDRE MARTINSEN / NRK

I løpet av høsten 2017 skal resten av kaia være ferdig. Her skal alt tømmeret ligge.

Å ha en egen kai hvor man enkelt kan laste tømmeret på skipene har vært etterlengtet lenge ifølge Havnefogd og leder av Mandal havn KF, Olav J Neset.

Han forteller at tømmereksporten ut av Lindesnes er på vei oppover.

– Det er klart at det er jo en stor utvidelse av mulighetene for regionen og byen til å få til mer næring og aktivitet. Både på kort sikt med tømmerkaia, og på lengre sikt når vi får til større ting her så betyr det veldig mye, sier han.

Tidkrevende arbeid

Hjullasterne som laster skipet kan ta 18 tonn hver i skuffa. Foto: RAYMOND ANDRE MARTINSEN / NRK

Snart er lasteskipet ferdig lastet. Skuffene på hjullasterne tar 18 tonn med stein hver, men det tar allikevel litt tid å fylle et helt lasteskip med stein når man bruker to hjullastere ifølge Markedssjef i TT-Anlegg som gjør jobben på kaia, Eirik Spilling.

– Vi begynte i dag klokken 07:00. Det går cirka 500 tonn med stein i timen om bord i båten, og det er båten godt fornøyd med. Han ville være ferdig til klokka 14:00 og det ser ut som vi greier det slik det ser ut nå, sier han.

Mer stein skal bort

Ifølge Røisland skal så mye som 4 millioner fast kubikkmeter med fjell sprenges bort i nærmeste fremtid, før den nye kaia kan kalles ferdig.

– Det er så mye stein her at skulle det gått på det lokale markedet, så hadde det tatt 20 år før det hadde blitt tomt. Men nå når vi kan eksportere ut stein, blir anleggstiden kortet veldig ned. Så nå kan vi få i gang mye aktivitet her som vil gi mange arbeidsplasser, og som vil skape mye aktivitet for hele regionen, sier Røisland.