• For første gang er norske menn over 181 cm på strømpelesten, viser tall fra Forsvarets sesjoner de siste 50 årene.

• For femti år siden målte menn i underkant av 179 cm. Ved årtusenskiftet hadde de krøpet tett på 180 cm.

• Dagens unge er rundt 10 centimeter høyere enn sine oldeforeldre.

• Bedre mat og levevilkår, samt gener, er hovedårsakene til høydeøkningen.

• Norge er ikke lenger på topp-10-lista over land med de høyeste 19-åringene.

• Det er usikkert om veksten vil fortsette, eller om den vil flate ut.

