Nokas-dømt får fem års fengsel for hasjsmugling

I begynnelsen av august i fjor ble Christensen pågrepet av politiet i en hurtiggående båt på vei fra Danmark. Om bord var det store mengder hasj. Christensen sa selv at han ble «tatt på fersken».

Da rettssaken gikk for Aust-Agder tingrett i starten av januar, stod Christensen tiltalt for å ha smuglet 122 kilo hasj 7. august 2019 og forsøk å smugle 50 kilo hasj inn til landet 14. juli 2019.

Både Christensen og en 54 år gammel mann ble frifunnet for smuglingsforsøket i juli.

I tillegg til Christensen var tre andre menn tiltalt i saken, og de er dømt til henholdsvis 10 år og seks måneders fengsel, sju års fengsel og fire år og seks måneders fengsel.

Nokas-dømte Alf Henrik Christensen fra Arendal er dømt i en ny sak. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Hevdet han var for syk til å forklare seg

På rettssakens første dag hevdet Christensen at han ikke maktet å forklare seg i den store hasjsaken.

Han dukket opp først en drøy time etter at rettsforhandlingene skulle ha startet. Han hevdet at han ikke ville klare å følge rettssaken, eller forklare seg fordi han er syk.

Forsvarer Sigurd Klomsæt ba om at den tre dager lange rettssaken ble utsatt, men fikk ikke medhold av retten.

Forsvarer Sigurd Klomsæt ba om at saken ble utsatt, men fikk ikke medhold av retten. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Delvis straffskyld

Christensen innrømmet i Aust-Agder tingrett ulovlig innføring av narkotika, men var ikke enig i mengden hasj i partiet.

– Først var oppslagene at det var 133 kilo, og nå mener de 122. Min klient mener det var 80 kilo, sa forsvarer Sigurd Klomsæt til NRK da rettssaken startet.

En 53-åring som var sammen med Christensen i båten, er dømt til fengsel i 10 år og seks måneder.

Den fjerde er en 47 år gammel mann fra Hønefoss, som skal ha levert hasjen. Han er dømt til fengsel i fire år og seks måneder. 47-åringens advokat sier til NRK at de foreløpig ikke har tatt stilling til om de vil anke.

Det var mye politifolk og høy sikkerhet rundt rettssaken i Aust-Agder tingrett. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Pågrepet i båt

Onsdag 7. august 2019 ble en båt av merket Cobra observert i Hirtshals. Ifølge tipset var det aktivitet som vekket mistanke om smugling.

Båten ble identifisert, og ledet til Alf Henrik Christensen.

Både politiet og tollvesenet gjorde seg klare og lå i skjul i skjærgården. Etter det NRK forstår, var de utplassert på strategiske plasser mellom Tvedestrand og Arendal.

Båten til Christensen og makkeren ble arrestert ved Lyngør. Om bord var det store mengder hasj. Christensen sa selv at han ble «tatt på fersken».

På Gjeving brygge i Tvedestrand ble båten til Christensen hevet på land etter beslaget. Foto: Leif Dalen / NRK

– Klarer bare ikke å si nei

I retten ønsket han ikke å snakke med NRK, men uttalte i forkant til Agderposten:

– Ser jeg en mulighet til litt spenning, klarer jeg bare ikke å si nei.

De involverte skal ha blitt lovet 1500 kroner kiloen for smugleroppdraget. Det ville tilsvart 180.000 kroner. Christensen andel var 90.000 kroner, har Agderposten tidligere skrevet.

Aust-Agder tingrett slår fast at i dommen at saken gjelder store narkotikakvanta, hasj med høy styrkegrad og med stor spredningsfare.

– Det er tale om narkotikabefatning som del av et profesjonelt opplegg, åpenbart med sikte på å få stoffet inn på det norske markedet for omsetning, heter det i dommen.

Fornøyd med dommen

Christensens forsvarer Sigurd Klomsæt har torsdag ettermiddag kun rukket å lese raskt gjennom dommen fra Aust-Agder tingrett der Christensen er frifunnet for forsøk på hasjsmugling i juli i fjor, men dømt for hasjsmugling måneden etter.

– Dommen har just kommet, men jeg leser at han er frifunnet for punktet jeg ba om. Der mente vi det var dårlige bevis. Aktors straffeforslag var ti år, så ble det fem år. Da er vi fornøyd med det, sier Klomsæt til NRK.

I 2007 ble Christensen dømt til 11 års fengsel for sin rolle i Nokas-ranet.

I august 2019 ble han dømt i Borgarting lagmannsrett i en annen sak til fire års fengsel for å ha medvirket til smugling av 50 kilo hasj fra Nederland, men denne dommen er anket.