– De fleste foreldre klarer å betale for fritidsaktiviteter selv, men dessverre er det altfor mange barn som faller utenfor, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Politikeren er på fotballcup i Kristiansand. På statens regning ønsker han at flere barn kan bli med på slike arrangementer.

– Det er satt av 405 millioner kroner nasjonalt i budsjettet for neste år. Jeg er sikker på at det er en viktig investering, sier Ropstad.

Gjelder alle – uansett inntekt

Han vil gi et fritidskort til alle barn over seks år som vil delta på en organisert fritidsaktivitet. De vil få en årlig sum på 2000 kroner.

– Dette kan vi spare inn kjapt dersom det hindrer noen i å falle utenfor eller få et kriminelt rulleblad, mener Ropstad.

Fritidskort-ordningen har allerede vært prøvd ut i 24 kommuner. Foto: Victoria Marie Nordahl / NRK

De 405 millionene som er satt av, vil bare dekke kostnadene for en tredjedel av alle barn i Norge.

Ifølge Ropstad vil den reelle prisen være på rundt 1,5 milliarder kroner.

Fritidskortet skal gjelde alle, uansett hva foreldrene tjener.

– Kunne vi nådd målrettet de med lav inntekt ville det vært det beste. Det har vi ikke lyktes med. Derfor gir vi det til alle barn og unge, sier Ropstad.

Siden 2019 har fritidskortene vært et prøveprosjekt i flere kommuner.

Disse 24 kommunene har fritidskort i dag: Ekspandér faktaboks Sokndal

Kvinesdal

Drammen

Råde

Stord

Bømlo

Fitjar

Kautokeino

Lillehammer

Modum

Volda

Kristiansund

Arendal

Vadsø

Asker

Fauske

Halden

Haugesund

Kvam

Namsos

Oslo (bydel Grorud)

Skien

Stor-Elvdal

Tromsø

Lurer på hvor pengene skal komme fra

Familie- og kulturpolitiske talsperson for Arbeiderpartiet, Anette Trettebergstuen, er skeptisk til KrFs prioritering.

– Penger må brukes på tiltak vi vet fungerer.

Politikeren mener prøveordningen med fritidskort er i en for tidlig fase og at det er for lite kunnskap om dette.

Arbeiderpartiet vil priorene pengene annerledes for å aktivisere barn Foto: Arbeiderpartiet

Hun frykter at regjeringen vil legge igjen en stor regning for statsbudsjettet i 2023.

– Jeg lurer på hvor de skal kutte denne gangen? Det får vi sikkert ikke høre noe om før budsjettet legges frem, lenge etter valget, sier Trettebergstuen.

Hun sier Arbeiderpartiet heller vil styrke kommuneøkonomien og gi full momskompensasjon til frivillige organisasjoner for å aktivisere barn.

Mener ordningen fungerer

Kjell Ingolf Ropstad sier han er skuffet over at Ap vil skrote ordningen.

– Erfaringen er at barrierer brytes ned og flere deltar. Det gir alle barn muligheten til å være med, uavhengig av foreldrenes inntekt, svarer han.

Ropstad mener fritidskortet fjerner stigma fordi det er universelt for alle barn. Foto: Victoria Marie Nordahl / NRK

Mange kostnader

Eirunn Wallevik Kristoffersen er på fotballcup for å se på sønnen Sivert. Hun har erfart at barnefamilier har mange utgifter.

– Fotball er kanskje ikke den idretten som koster mest. Det finnes mange idretter som er mye dyrere, sier Kristoffersen. Foto: Victoria Marie Nordahl / NRK

– Vi har noen fotballsko i året på han gutten her. Men det er jo «hvor skal pengene komme fra da?», sier Kristoffersen.

Redd for at mange ikke blir med

Daglig leder i Randesund IL Øystein Konradsen, synes det er bra at det bevilges penger slik at alle barn kan få være med på aktiviteter.

– Vi er redd for at mange ikke blir medlemmer på grunn av økonomien.

Fra neste år vil også Kristiansand bli innlemmet i ordningen.

– Da er jeg sikker på at vi får mange nye medlemmer i alle idrettslagene, sier Konradsen.