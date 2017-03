Meldte seg etter taxi-vold

En mann og en kvinne har meldt seg til politiet etter at en drosjesjåfør ble utsatt for vold ved Brennåsen i Songdalen natt til lørdag. Sjåføren ble sendt til sykehus med bruddskader. De to er mistenkt for grov kroppsskade, men nekter straffskyld, skriver Fædrelandsvennen.