Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Fire løveunger ble født natt til lørdag i Dyreparken. Én av de fire døde, men de tre andre er friske og aktive.

Løveparet Mufasa og Kira er foreldrene til de nye ungene. Dette er deres andre kull.

Løvehuset er stengt for publikum inntil videre for å gi ungene ro. Det er forventet å åpne igjen om 1-2 uker.

Fødselen er en del av et internasjonalt bevaringsprogram i dyreparkorganisasjonen EAZA.

Målet med bevaringsprogrammet er å opprettholde en sunn bestand av løver i dyreparker som en reserve for fremtiden.

Første gang Dyreparken fikk løveunger var i 2008.

– Natt til lørdag ble det født fire løveunger. Én overlevde dessverre ikke, men de andre tre er friske og aktive, sier dyrepasser Olav Åsland.

Han forteller at mor Kira passer godt på ungene og gir dem melk. Det er to hunner og en hann.

Den første tiden sover de mye og trenger ro.

Løvehuset er derfor stengt inntil videre.

– Kira er rolig, men på vakt, og passer godt på de tre små som hun dier. Nå er det viktig at alle fire får mest mulig ro, slik at moren får tatt seg av ungene på best mulig måte, sier Åsland.

Foto: Dyreparken

Ble foreldre for andre gang

Det er Dyreparkens hannløve Mufasa (5) og løvinne Kira (5) som er foreldre til de tre små.

Begge ankom Dyreparken våren 2022 etter en anbefaling fra bevaringsprogrammet de er en del av.

Løveparet ble da introdusert som starten på en ny løveflokk i Dyreparken.

Dyreparken skriver i en pressemelding at det ikke er første gang Mufasa og Kira får unger.

Høsten 2022 ble flokken utvidet med fire unger, en hunn og tre hanner, som fremdeles er å se i løveinnhegningen i Dyreparken.

Kira økte i vekt

Dyrepasserne observerte ikke selve paringen mellom de to denne gangen, men forteller at de ble mistenksomme da Mufasa viste dominans overfor Kira i slutten av januar og februar.

Veterinær Rolf-Arne Ølberg sier at hun ikke viste noen nye tegn til brunst og økte i vekt etter denne perioden.

– Vi har gjennomført to runder med røntgenbilder i starten av mai, men disse kunne ikke bekrefte drektighet. Kira fortsatte å øke i vekt, og mistanken ble styrket. Derfor ble hun holdt inne og gitt mest mulig ro rundt tiden før fødsel, forteller Ølberg.

Foto: Dyreparken

Kan ses om 1–2 uker

Mange lurer nok på når de tre små kan beskues.

Ølberg sier dette avhenger av mamma Kira og hvordan hun takler at Løvehuset åpnes opp for publikum.

– Det er nok ikke så lang tid før vi kan åpne opp slik at publikum kan se dem. Trolig innen 1–2 uker, sier han.

Innen et par måneder vil mest sannsynlig løveungene være mobile nok til å innta uteområdet.

Veterinæren veide de tre små for et par dager siden. Han forteller at hannen veide 1, 4 kilo og de to hunnene 1,3 kilo.

Her er dyrepasser Olav Åsland fotografert med en gepardunge ved en tidligere anledning. Foto: Dyreparken

Del av bevaringsprogram

Fødselen er viktig fordi løvene er en del av et internasjonalt bevaringsprogram i dyreparkorganisasjonen EAZA (European Association of Zoos and Aquaria).

Det forteller biolog Helene Axelsen i Dyrparken.

Løver Ekspander/minimer faktaboks Løven er det eneste kattedyret som lever i flokk. En flokk kan inneholde alt fra to til 40 dyr.

Løver spiser alt den kan fange og drepe. Viktige byttedyr er gnu, impala, antiloper, bøfler, villhunder, sjiraffer og sebraer.

Løvene får fra 1 til 6 unger (normalt 2-3) etter en drektighetstid på 3,5 måneder.

Ungene veier 1–2 kg ved fødselen, og åpner øynene etter ca. 11 dager.

Når ungene er to uker begynner de å gå rundt, og når de er en måned gamle løper de.

Løvene er sårbare på IUCNs rødliste. Hovedtrusselen er tap av leveområder, mangel på byttedyr og jakt.

– Løvene vi har her er del av et bevaringsprogram. Gjennom dette er det ønskelig at de får unger som kan bidra videre i programmet, sier Axelsen.

Målet med bevaringsprogrammet er å holde en sunn bestand med løver i dyreparker som en reserve for fremtiden.

Første gang Dyreparken fikk løveunger var i 2008.