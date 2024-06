– Jeg forsøkte å hamre på vinduet og rope for at han skulle stanse, men det bare fortsatte. Han slår mange ganger. Av og til bommer han. Da hører jeg ekkoet i betonggulvet, forteller Olivers mor i retten.

Tiltalte er juridisk sett mann, men ønsker å bli omtalt som en kvinne.

Nekter straffskyld

Oliver Ravn Rønning (22) fra Arendal ble slått i hjel av sin ektefelle (19) i en leilighet på Hovenga i Porsgrunn natt til 27. november i fjor.

Paret hadde giftet seg fem dager tidligere.

Tiltalte erkjente ikke straffskyld da tiltalen mot henne ble lest opp fra aktoratet.

Hun hevder å ha handlet i nødverge, og at hun var i livsfare da drapet skjedde.

19-åringen er også tiltalt for å ha vært voldelig mot 22-åringen ved to tilfeller før drapet, men nektet også straffskyld for dette da rettssaken startet i Skien mandag morgen.

Drapsofferet ble født som kvinne, men så på seg selv som mann.

– Dårlig magefølelse

Moren til avdøde Oliver er aktoratets første vitne i retten.

Hun hadde kjørt fra Arendal den aktuelle kvelden, og ble hjelpeløst vitne til at sønnen ble drept.

Med klar og tydelig røst skildrer hun de forferdelige hendelsene hun ble vitne til den fatale natten i Porsgrunn.

Planen var egentlig å kjøre sønnen til leiligheten for å hente tingene hans, etter en voldshendelse mellom tiltalte og avdøde samme kveld.

De hadde vært på legevakten og tiltalte hadde varslet politiet.

Da var det en stund siden hun hadde sett Oliver.

Hun opplevde sønnen som sliten.

Moren visste at sønnens ektefelle hadde vært voldelig mot ham tidligere.

De bestemte seg likevel for å ta turen til leiligheten i Porsgrunn.

Leiligheten på Hovenga, der drapet skjedde. Foto: Richard Aune / NRK

– Jeg hadde en dårlig magefølelse, forteller hun.

Hun ble kontaktet av sønnen da han var på legevakta noen timer før drapet. Moren forklarer at Oliver ville bli med henne hjem til Arendal.

Ifølge moren hadde han løyet til den drapstiltalte for å få reise til legevakta.

Moren ba Oliver droppe turen til leiligheten, men sønnen var ikke til å rikke.

Hun så sønnen gå mot døren og gikk ut for å stanse ham.

Da hadde han allerede ringt på, og viste med hånden at han ville at moren skulle bli i bilen.

Så gikk han inn døren.

Sekunder senere hørte hun tre skrik fra leiligheten.

– Jeg er sikker på at det var Oliver som skrek, forteller hun i retten.

Heidi Ysen forsvarer den tiltalte, mens Hanne Wold Johansen er bistandsadvokat for de etterlatte. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Hamret på vinduet

Da hun så inn vinduet til leiligheten, så hun tiltalte slå sønnen gjentatte ganger i hodet med et balltre av aluminium, forklarer hun.

Klokken 00.28 ringte hun til politiets nødtelefon.

– Da hørte jeg fortsatt lyden fra flere slag, forklarer moren.

Nødsamtalen til politiet ble spilt av i retten, der hun fortvilet forklarer hva som skjer inne i leiligheten.

– Han slo for å drepe. Når man slår så hardt og så mange ganger, så er det helt uunngåelig, sier moren i retten.

Krimtekniker utenfor blokka i Porsgrunn. Foto: Stig Bolme / NRK

Politiet kom til stedet ti minutter senere.

Den ene av tjenestemennene handlet umiddelbart, og knuste ruten til verandadøren. Tiltalte skal like etter ha åpnet døren selv.

Da lå avdøde på stuegulvet. Ved siden av ham lå det et balltre og en kniv.

Oliver ble umiddelbart fraktet til sykehus i ambulanse, men livet sto ikke til å redde. Like etter klokken 01 ble Oliver Ravn Rønning erklært død, 22 år gammel.

– Det er veldig mange som savner han, sier moren.

Hun beskriver sønnen som en forsiktig person som ikke tok mye plass.

– Han var bare snill, og godt likt av vennene sine, sier hun.

Han etterlater seg mor, far, seks søsken og ni onkelbarn.

Det er satt av åtte dager til saken i Telemark tingrett. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Turbulent forhold

Påtalemyndigheten, som ber om forvaringsdom for 19-åringen, ser på forholdet mellom tiltalte og avdøde som helt sentralt i saken.

– Avdøde har tidligere uttalt at han ble utsatt for vold og sosial kontroll. Tiltalte har forklart det motsatte, forklarte statsadvokat Helene Holtvedt i retten.

I retten kommer det frem at avdøde blant annet har vært på krisesenter etter voldsepisoder.

Det skal også ha vært opprettet et besøksforbud mot tiltalte, men dette ble senere fjernet etter ønske fra avdøde.

AKTORATET: Odd Skei Kostveit, politiinspektør hos Sør-Øst politidistrikt og Helene Holtvedt, statsadvokat. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

I oktober søkte paret folkeregisteret om navneendring.

Bakgrunnen for søknadene skal ifølge aktoratet være spillet «The Coffin of Andy and Leyley», et psykologisk skrekkeventyrspill paret var opptatt av.

Navnene de søkte om å bytte til var karakterer fra dette spillet, forklarer Holtvedt.

Dette temaet vil aktoratet komme tilbake til senere i rettssaken, som etter planen skal pågå i åtte dager.