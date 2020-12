Lokale KrF-topper om kutt i alkoavgift: - Ikke ønskelig

De fire borgerlige partiene har landet en budsjettavtale.

I bytte mot å beholde 3000 kvoteflyktninger har KrF tilbudt Frp å senke avgiftene på øl og vin, og andre grensehandelsvarer med nesten fire milliarder kroner.

Avgiftene på øl og vin reduseres med 775 millioner kroner og avgiften på snus settes ned med 25 prosent.

– Vi forventer at forbukerne merker dette på kassalappen, sier Frps partileder Siv Jensen.

– Ikke ønskelig

Frp krevde før forhandlingene kutt i antallet kvoteflyktninger Norge skal ta imot neste år.

Jensen har gang på gang understreket at partiet vil ha innstramminger i asyl- og innvandringspolitikken.

Men nå får KrF beholde antallet kvoteflyktninger. Det er yesidier fra Syria som nå skal prioriteres.

– Vi er et lite parti, og det er viktig for oss beholde antallet kvoteflyktninger. Det er så klart ikke optimalt for oss å redusere alkoholavgiften og øke tilgjengeligheten, men alternativet kunne være en mulig regjeringskrise, sier mangeårige varaordfører i Kristiansand Jørgen Kristiansen (KrF).

KrF-politiker Jørgen Kristiansen mener det ikke er optimalt for partiet å gå med på å reduseres alkoholavgiften på øl og vin. Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Uheldig for partiet

Stortingsrepresentant Torhild Bransdal (KrF) sier hun helst skulle vært foruten reduksjonen i alkoholavgifter.

– Det er tydelig for alle at et kutt i avgiftene på alkohol ikke er KrFs prioritering og noe vi helst skulle vært foruten, men andre deler av alkoholpolitikken ligger fast. Med disse endringene har vi fortsatt et høyt avgiftsnivå i Norge - for eksempel fortsatt høyere enn i Sverige, sier Bransdal.

Hun mener det bør være godt kjent at det er store forskjeller på KrF og Frp i alkoholpolitikken.

– Det er viktig for meg å si at vi er svært stolte av forhandlingsresultatet når det kommer til bistand og kvoteflyktninger, sier hun.

Stortingsrepresentant Torhild Bransdal (KrF) sier hun helst skulle vært foruten reduksjonen i alkoholavgifter. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Parmlamentarisk leder i KrF Hans Fredrik Grøvan støtter Brandsdal og sier partiet aldri har hatt et ønske om å redusere alkoholavgiften.

– Selv om dette ikke er noe vi ønsker og synes er uheldig, så tror vi ikke dette vil bety at alkoholforbruket vil øke i særlig grad, sier Grøvan.

Vil ikke påvirke grensehandelen

Ordfører Jonas Skrettingland i Hå kommune i Rogaland (KrF) tror ikke avgiftskuttet vil ha noen effekt på grensehandelen.

– Det er ikke ønskelig at avgiftene går ned, men i forhandlinger er det gi og ta, sier Skrettingland.

Leder i Agder KrF, Per Sverre Kvinlaug, er glad for at partiet hans har fått gjennomslag for å ta imot 3000 kvoteflyktninger og beholdt bistandsprosenten. Kutt i alkoholavgiften skulle også han helst vært foruten.

– Dette er noe KrF i utgangspunktet ikke støtter og som jeg skulle helst vært foruten. Men man får ikke gjennomslag for alt, sier han.

Har advart mot å senke avgiftene

Organisasjonen Blå Kors mener redusert alkoholavgift på vin og øl vil ha store konsekvenser for samfunnet.

– Det er synd. Rus er en av våre største samfunnsutfordringer, og økt tilgjengelighet gir økt forbruk. Nøden er stor nok som den er, og vi trenger ikke noe som stimulerer til økt nød, sier Arvid Solheim i Blå Kors Kristiansand.

– Vi har advart mot å senke alkoholavgiftene fordi vi vet at pris er et av de viktigste virkemidlene vi har for å holde forbruket nede, sier Pernille Husby i Actis generalsekretær i den ruspolitiske organisasjonen Actis.

Ifølge Husby vil avgiftskuttene være skadelig for folkehelsen.

– Det er skuffende, og det setter folkehelsa i en dårligere posisjon. Vi har sett særlig dette året at det å ha en god folkehelse er et godt utgangspunkt når man står i en vanskelig situasjon, sier Huseby.