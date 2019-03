Kvinne funnet død i Lillesand kommune

Klokken 12:54 fikk politiet i Agder melding fra AMK-sentralen om at det var funnet en død kvinne i Høvåg. Ambulanse og politi rykket ut og fant den døde kvinnen i et boligområde.

– Foreløpig har vi ikke klarhet i hvem som fant kvinnen, men vi snakker med folk for å bringe det på det rene, sier operasjonsleder i Agder politidistrikt Øyvind Hægeland.

– Vi har kriminalteknikere på stedet og har politipatruljer som prøver å få tak i folk som kan bringe oss litt videre i det som har skjedd, legger han til.

Politiet vet ikke hvor lenge den døde kvinnen har vært i området.

– Har dere noen formening om hva som kan ha skjedd?

– Foreløpig har vi ingen mistanke eller teorier hverken i den ene eller andre retningen. Vi holder det helt åpen.

Rett før klokken ett i dag ble AMK-sentralen varslet om funnet av den døde kvinnen.

Til NRK forteller Hægeland at politiet avhører to personer som har status som vitner i saken, men at det ikke er noen mistanke mot personene.

– Er dette folk som er kjente for politiet?

– Det vil jeg ikke kommentere foreløpig. Vi kommer tilbake med mer når vi finner ut hvilken rolle de kan ha i dette.

– Er det noen ytre skader på kvinnen?

– Det kan jeg ikke kommentere.

NRK er på stedet kvinnen ble funnet og innsatsleder Rune Hofstad sier at politiet ikke har klarlagt identiteten til kvinnen.

– Men vi jobber på spreng med å gjøre det, og med å klargjøre hva som har skjedd. Vi har sperret av et relativt stort område. Det er relativt landlig beliggende, men det er noen hus oppover veien her, sier han.

– Er det bostedsadressen til kvinnen?

– Det kan jeg hverken bekrefte eller avkrefte siden vi per nå ikke vet sikkert hvem kvinnen er.