Kompisene spør: – Har noen sett denne mannen!?

Først endte mannen opp i den svenske byen Kristianstad.

Da fikk han beskjed om å komme seg til Oslo. Heller ikke denne gangen lykkes det for amerikaneren. Nok en gang var han i Sverige, nå i Öslöv.

– Matt Gone is gone

Tatovør Gjøran Johnsen kalles bare «Bob» i fagmiljøet. Foto: Line Haus / NRK

– Matt Gone is Gone, sier Gjøran Johnsen som arrangerer Tattoo Convention i Kristiansand denne helga.

Gone skulle innom Kristiansand på sin reise gjennom 15 land for å snakke om tatoveringer.

Mannen har tatovert øynene, tunge, innsiden av halsen, innsiden av øyelukkene, og hevder han har mer tatoveringer enn noen andre har hatt i verdenshistorien.

– Hjelp! De sendte meg til Sverige, ikke Norge, skriver han til Johnsen på Facebook.

Johnsen hadde møtt opp på togstasjonen i Kristiansand for å ta han imot, men fant han åpenbart ikke. Han ringte og ba Gone gi mobilen til taxisjåføren, som ikke overraskende snakket svensk.

Johnsen ler og sier at da det stod på som verst, lurte de på om de skulle henge opp plakater der det skulle stå «Har noen sett denne mannen?».

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. To steder i Skåne i Sverige har navn som er like Oslo og Kristiansand.

– Ikke overrasket

Tatovøren «Alex» er en av verdens meste kjente, og har vunnet over hundre priser.

Han og Gone er venner, og «Alex» røper at det ikke kom som et sjokk at Gone gikk seg vill.

– Ingen som kjenner Matt er overrasket over at han fikk til dette. Han er utrolig lite organisert... Men han er veldig snill!

Han mener Gone ikke kan skylde på noen andre enn seg selv.

– Alle i Skandinavia snakker bra engelsk! Hadde han bare spurt noen hadde han vært her nå. Det må utelukkende være hans egen feil.

Finansierer operasjoner

Alex har kjent Gone en god stund, første gang han møtte ham var faktisk i Danmark. Foto: Line Haus / NRK

Tatto convention er noe som arrangeres over hele verden. Det ble opprettet for å gi folk over hele verden muligheten til å bli tatovert av verdens beste artister.

– Både tatovører og de som ønsker å bli tatovert, kan komme hit for å lære om nye teknikker og stiler.

For Gone sin del handler dette om å finansiere operasjoner. Han er nemlig født med flere genetiske feil.

Det var en av grunnene til at han begynte å tatovere seg, for å dekker over at han blant annet har problemer med muskelmassen i det ene brystet, forklarer Johnsen.

– Jobben hans på disse arrangementene er egentlig bare å stå der, halvnaken, og la folk ta bilde med og av ham. Jeg tror han liker å vise seg frem, men hovedsakelig så handler dette om økonomi, forklarer Alex.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med Gone. Trolig er han opptatt med å finne frem til Kristiansand.