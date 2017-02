Kjørte i sjøen under snørydding

Førerhuset på traktoren var delvis under vann og mannen våget ikke å svømme. I tillegg var han redd for at traktoren kunne skli utover, ifølge operasjonsleder Lars Hyberg i Agder politidistrikt.

– Vi fikk melding klokka 03.45 om at det var en trakror som hadde kjørt i vannet ved Støperiveien i Arendal. Det var føreren som ringte oss og fortalte at førerhuset var halvveis fylt opp med vann.

– Vi kjørte ut med både brann, ambulanse og politi. Vi varslet også redningsskøyta som ikke lå så langt unna, sier Hyberg.

Klatret i land

Redningsskøyta fikk lagt en stige fra traktoren og over på ei brygge like ved. Mannen klatret så over på brygga og kom seg i land.

Både hund og mann var våte og kalde etter å ha vært delvis under vann. Foto: Elisabeth Grosvold

Også en hund som han hadde med seg i traktoren kom velberget fra episoden, ifølge politiet.

– Det gikk etter forholdene veldig greit. Både mannen og hunden kom seg i land. De var våte og kalde, men ellers uskadd, sier Hyberg.

Politiet kunne rundt klokka 04.12 melde at situasjonen var under kontroll.

– Det eneste som gjenstår nå er å berge traktoren, sier Hyberg.