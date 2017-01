Kamptolk får bli

Zabiullah Faiz, som var kamptolk for tyske Isaf-styrker i Afghanistan og jobbet med drivstofflogistikk for et firma som leverte til en norsk leir, har i Borgarting lagmannsrett vunnet saken sin mot Utlendingsnemnda og får bli i Kristiansand, skriver Fædrelandsvennen.