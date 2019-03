Jerv trekkes inn i mulig kampfiksingsskandale

– Det var nok ikke mange som tenkte i de baner der og da. Når vi ser i ettertid at det er satset over millionen på en bettingside de siste ti minuttene, så begynner man å mistenke litt, sier Jerv-trener Arne Sandstø til NRK.

Jerv vant kampen etter en scoring i det 89. spilleminutt.

Like før var det blitt spilt store summer på seier for det norske 1. divisjonslaget, skriver Bergensavisen, som var de første som omtalte saken i Norge.

Pumpet folk i angrep

Måten Ventspils fremsto i de avgjørende minuttene er en annen årsak til at det er mistanke om kampfiksing.

– I kampens hete så det ut som Ventspils pumpet alle mann i angrep i et forsøk på å vinne. Det resulterte i at vi i siste liten fikk seks store sjanser alene med keeper. I ettertid har dommerteamet kommet fram til at opptreden til Ventspils var mistenkelig, og de skal ha meldt kampen inn til UEFA som mulig kampfiksing, sier Jerv-trener Arne Sandstø til avisen.

Sandstø sier til NRK at dommerteamet også har meldt inn 3-4 episoder de mener UEFA bør kikke nærmere på.

Treneren sier også at han stusset over at motstanderen kastet folk i angrep på stillingen 0-0.

– Det er jo ingen som hadde gjort det i en 0-0 kamp. Men vi er jo i februar-mars der man kan æøve på akkurat hva man vil. Spørsmålet er om treningskamper burde ha vært på oddsen i det hele tatt, sier han.

Jobber for å finne årsak

– Vi har fått bekreftet at det i forbindelse med vår kamp mot Ventspils i går er mistanker om kampfiksing. Nå jobbes det med å finne ut hva som er årsaken til de mistankene, sier daglig leder i Jerv, Christopher MacConnacher til avisen.

NFF bekrefter også til Bergensavisen at kampen er meldt inn som et potensielt tilfelle av kampfiksing.

Sandstø mener uansett at hans eget lag ikke trenger frykte noe som helst.

– Kampfiksing er selvsagt en stor uting, men for oss har det ingen verdens ting å si. Vi spilte en god kamp i 80 minutter inn til de tok de taktiske grepene de gjorde, så for oss spiller dette ingen rolle, sier han.

– Så du kan garantere at Jerv har samvittigheten ren?

– Det kan eg love deg at gutta fra Sørlandet i Jerv har veldig, veldig god samvittighet, sier Sandstø.