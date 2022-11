– Vi har hatt med hele riggen på telttur. På Sjøsanden i Mandal satt vi i teltet å kjørte VM-runde i 2021, sier Jakob Rafoss.

15-åringen fra Kvinesdal driver med simulator-rallycross og og innrømmer gjerne at det ligger mye trening bak suksessen .

– Første gang jeg så rallycross var i Finland i 2009. Da var jeg to år, sier Jakob.

Interessen har fulgt han siden.

For tre uker siden ble han norgesmester. I tillegg er han rangert som den beste i verden i sin klasse på iRacing - i konkurranse med rundt 90.000 spillere.

– Det kjennes tøft å si at jeg er en av de beste i verden innenfor min gren, sier Jakob.

iRacing forgår i en simulator. Spillet er designet for å være så nært virkeligheten som mulig.

Som seksåring begynte han å kjøre simulator-racing med kontroller, men nå er det et fult oppsett med ratt og pedaler som gjelder.

Bilene «bygger» han selv, men oppsett og innstillinger er topp hemmelige.

I 2020 ble Jakob med i et et finsk e-sportsteam. Nå trener han og teamet mot den offisielle VM-tittelen.

– Dette er noe jeg virkelig brenner for. Det ligger mye trening bak dette. Og det er gøy å prestere på det nivået jeg gjør.

På garasjeloftet hjemme står alt utstyre plassert. Jakob bruker mye tid her. Foto: Vetle Hjortland / NRK

Inspirert av far

Interessen for rallycross fikk Jakob av sin far, Jan Kåre Rafoss. Han jobber som rallycross-fotograf.

– Jeg synes det er utrolig moro og veldig fortjent. Han har jobbet knallhardt. Det har vært oppturer og nedturer, sier Jan Kåre.

Jan Kåre forklarer at det ikke alltid er like lett å prioritere lekser og skole, særlig når mesterskapene avholdes i USA og Jakob må sitte oppe om natten for å kunne delta.

Men all øvingen har betalt seg.

– Han vant samtlige av fire runder i NM. Det var fantastisk. Jeg er veldig stolt, ingen tvil om det.

Pappa Jan Kåre Rafoss introduserte sønnen for sporten. Foto: Vetle Hjortland / NRK

Ønsker å kjøre på ekte

Også e-sportslærer ved Universitet i Agder Mark Heckford er imponert over Jakobs prestasjoner.

– Racing speiler den virkelige verden, så det tar mye tid å få de ferdighetene. Normalt sett utvikler man slike ferdigheter over tid, men Jakob gjør det i et fenomenalt tempo, sier Heckford.

Jakob sier han har vært bilinteressert så lenge han kan huske. I oppveksten var det Andreas Bakkerud og Petter Solberg som var de store forbildene.

Jakob er ikke fremmed for at han en gang skal sette seg bak rattet på en ekte rallybil og konkurrere.

– Det hadde vært gøy å kjøre på ekte. Drømmen er å kjøre en ekte rallybil, sier Jakob.