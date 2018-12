Ingen vil ha Lady fordi hun er for «vanlig»

En liten oransje kattunge på tre måneder skal om noen få timer møte sine nye eiere og bli med dem hjem.

– Pågangen har vært stor. Mange ønsker å adoptere denne katten fordi den skiller seg ut, sier Arnfrid Robstad i Dyrenes Beskytter Kristiansand.

Ved siden av den oransje katten sitter det en annen katt. Den er under fem måneder, sort og hvit, men blir ikke valgt.

– Folk synes de er kjedelige, sier Robstad.

Oransje og langhårete katter står høyt på ønskelisten til folk. Foto: Madeleine Mellemstrand / NRK

Mange er på jakt etter katt som julegave, men den døra har Robstad stengt. Hun gir ikke fra seg dyrene til det formålet - selv ikke de sorte og hvite.

Arnfrid Robstad har mange katter som trenger et nytt hjem, men hun lar ikke folk få gi dem som julegave. Foto: Marianne Furuberg / NRK

Mer utseendefokusert enn andre land

Totalt har det vært en dobling av antall omplasserte dyr i løpet av de ti siste årene. Men folk velger ikke ut fra dyrenes behov, ifølge Dyrebeskyttelsen Norge.

Folk synes de er kjedelige Arnfrid Robstad

Ved 28 lokalavdelinger fra nord til sør er tilbakemeldingen at sorte og hvite katter velges bort til fordel for katter med andre farger.

– De som er røde eller grå er populære og blir valgt først, sier Anne Lise Skoie Risøen, styreleder for Dyrebeskyttelsen Mandal.

Også veterinær og daglig leder for Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldset, bekrefter trenden om at svært mange velger katt etter utseende.

– I andre land i Europa velges dyr som mangler et ben eller et øye, da ønsket om å hjelpe dyr som trenger det mest settes høyt. Norge har en annen hjelpefilosofi når det kommer til omplassering av familiedyr. Vi ønsker ofte å hjelpe det dyret vi har sett for oss på forhånd, sier hun.

Ifølge dyreorganisasjonene vil den sorte og hvite katten stille bakerst i køen for å få et nytt hjem. Foto: Madeleine Mellemstrand / NRK

Forfengelige på bekostning av dyrene

Veterinær Siri Martinsen i dyrerettighetsorganisasjonen NOAH, synes det er bekymringsverdig at dyr blir værende hos Dyrebeskyttelsen i årevis bare fordi de har feil farge. Hun mener dyrenes behov bør stå i sentrum.

– Det sier litt om forfengelighet og viser at ikke alle har fokus på dyrets beste. Det er kanskje ikke det lureste når man henvender seg til en omplasseringsforening og ønsker å profilere seg som et godt hjem.

Det sier litt om forfengelighet Siri Martinsen, NOAH

Etterlyser regler

– Gjør Dyrebeskyttelsen noe for å unngå at folk kan velge fritt basert på dyrets utseende?

– Det oppmuntres til å velge de kattene som har vært der lengst, men hver avdeling løser det ulikt. Folk bør fokusere på hvilken katt som passer inn i sin egen livssituasjon, sier Roaldset i Dyrebeskyttelsen Norge.

Mira Svartnes Thorsen, som er politiker i Miljøpartiet De Grønne i Kristiansand, mener trenden viser at samfunnets bruk- og kastmentalitet har nådd nye høyder.

– Vi tror likevel det er vanskelig å lage et tilfredsstillende regelverk. Vi bør jevnt over respektere verden rundt oss på en mer konsistent måte og slutte å se på naturen som en forbruksvare, sier hun.