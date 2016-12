Historisk ja til sammenslåing

Allerede før voteringen var klar, hadde fylkesordfører Tellef Inge Mørland (Ap) skjønt at det gikk mot ja.

Flertallet i Aust-Agder fylkesting har sagt ja til frivillig sammenslåing med Vest-Agder fra 2020. Flertallet fikk 19 av de 35 stemmene.

Fylkesordfører Tellef Inge Mørland (Ap) mente i debatten at avtalen med Vest-Agder ikke var god nok. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Fylkesordfører Tellef Inge Mørland stemte mot:

– Når fylkestinget har sagt ja, så respekterer jeg demokratiet.

Han sa i debatten at Vest-Agder burde vist mer raushet, og viste til at flertallet av innbyggerne ha sagt nei til folkeavstemning og innbyggerundersøkelse.

Torunn Ostad (H) var svært fornøyd etter at voteringen var over:

Denne SMSer fikk Torunn Ostad fra Jan Tore Sanner etter vedtaket.

– Det er et lykkelig vedtak for hele landsdelen. Vi klarer å møte utfordringene sammen på en mye bedre måte.

Fylkestinget i Vest-Agder skal stemme over sammenslåing i morgen, men ingenting tyder på at det blir et nei.

Åshild Bruun-Gundersen (FrP) landet på et ja etter flere voteringer:

– Vi ville jo legge ned fylkeskommunen, men det fikk vi ikke vedtatt, så da ble det det nest beste.