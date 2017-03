Fyll, bråk og slagsmål

Arendal, kl. 21.40: Mann 29 pågripes for mistanke om ruskjøring og kjøring uten gyldig førerkort. Han fremstilles utvidet blodprøve og politiet oppretter sak.

Kristiansand, kl. 22.03: Deler av et gjerde rundt en byggeplass på Torvet i sentrum er blåst ned. Entreprenør varsles ettersom folk går i området.

Sørlandsparken, kl. 22.36: Melding om «rånekjøring». Politiet snakker med noen bilførere. Ingen reaksjoner.

Lyngdal, kl. 22.54: Politiet har hatt kontroll på E39. To bilførere mistet førerkortet etter å ha kjørt i 107 og 109 km/t i 70-sonen.

Grimstad, kl. 22.58: Melding om to personer som forstyrrer ro og orden ved et utested. De er borte da politiet ankommer.

Farsund, kl. 23.01: En drosjepassasjer har ikke betalt for turen. Politiet avventer anmeldelse på saken.

Grimstad, kl. 23.08: Melding om høy musikk fra en fest som forstyrrer omgivelsene. Festens eier pålegges å dempe musikken.

Kristiansand, kl. 23.22: Melding om lastebil som kjører vinglete på E39 ved Hellemyr. Politiet stanser kjøretøyet, men alt er ok med fører.

Arendal, kl. 23.24: Melding om høy musikk som vekker naboer på Eydehavn. Eier av festen demper musikken etter pålegg fra politiet.

Arendal, kl. 23.28: En bilfører har stukket av etter et trafikkuhell. Funnet av politiet og anmeldt for kjøring i påvirket tilstand og uten førerkort.

Tvedestrand, kl. 23.38: Melding om beruset person som ligger i vegen ved Tjenna. Mannen hentes av ambulanse.

Birkeland, kl. 00.10: Melding om noe bråk fra en fest. Politiet oppsøker stedet. En mann hadde skadet seg, og kjøres legevakt for behandling.

Vennesla, kl. 00.12: Mulig skadeverk på en postkasse ved bruk av fyrverkeri. Politiet avventer eventuell anmeldelse på forholdet.

Risør, kl. 00.34: En bil har kjørt ned et privat gjerde og kjørt på et skilt. Politiet har fått beskrivelse av bilen, men ikke sett noe til den.

Mandal, kl. 00.46: Høy musikk fra en fest forstyrrer nattero. Noen har testet et nyinnkjøpt stereoanlegg. Demper musikken etter pålegg fra politiet.

Grimstad, kl. 01.04: Mann forstyrrer ro og orden på et utested. Kastes ut, men vil ikke gå. Mannen gikk likevel før politiet ankom stedet.

Kristiansand, kl. 01.38: Mann bortvist fra sentrum for resten av natta. Hadde forstyrret ro og orden inne på et utested.

Kristiansand, kl. 01.39: Mann anmeldt for urinering på offentlig sted.

Kristiansand, kl. 01.43: Melding om tilløp til slagsmål i Tollbodgata. Ender med at en mann blir bortvist fra sentrum for resten av natta.

Arendal, kl. 01.44: Melding om slagsmål på et utested. En mann innbringes av politiet og anmeldes for ordensforstyrrelse.

Farsund, kl. 01.47: Melding om en mann som forstyrrer ro og orden utenfor et utested. Mannen bortvises fra stedet.

Kristiansand, kl. 01.51: Mann bortvist fra sentrum for resten av natta. Hadde forstyrret ro og orden.

Kristiansand, kl. 01.53: En mann forsøker å komme seg inn på et utested etter at han er nektet adgang. Bortvist fra sentrum for natta.

Arendal, kl. 02.01: Mann bortvist etter å ha forstyrret ro og orden, og oppført seg utilbørlig overfor andre personer på Langbrygga.

Birkenes, kl. 01.54: En bil har kjørt av veien. Fører sørger selv for å ta seg til legevakt for sjekk og ordne berging av bilen.

Kristiansand, kl. 02.05: Mann anmeldt for forulemping av offentlig tjenesteperson ved at han viste fingeren til politiet.

Flekkefjord, kl. 02.08: Melding om mann som er slått ved et utested. Fornærmede vil ikke anmelde noe. Partene dimittert.

Flekkefjord, kl. 02.46: En beruset dame kjørt hjem etter å ha forstyrret offentlig ro og orden.

Arendal, kl. 02.57: Mann innbrakt til politiet og anmeldt, da han ikke fulgte politiets pålegg etter å ha blitt bortvist fra sentrum.

Farsund, kl. 03.05: Melding om tilløp til slagsmål i sentrum. To personer løp fra stedet. Politiet kjenner identiteten på disse. Ingen vil anmelde forholdet.

Mandal, kl. 03.10: To personer kjørt legevakt etter å ha vært i klammeri i sentrum. Ingen vil anmelde noe. De blir overlatt på legevakta.

Mandal, kl. 03.12: Melding om knust rute på et spisested. Ingen gjerningsperson på stedet. Politiet avventer bilder fra kamera og anmeldelse.

Øyslebø, kl. 03.30: Melding om innbrudd i bolig. Viste seg å ikke være innbrudd. Vedkommende som varslet politiet anmeldes selv for besittelse av litt narkotika.

Mandal, kl. 03.49: Personer vil ikke forlate et spisested, men går etter at politiet har kommet til stedet.

Farsund, kl. 03.49: En person innbringes og anmeldes etter å ha forstyrret ro og orden. En annen mann anmeldes for forulemping av politiet.

Kvinesdal, kl. 04.01: Melding om høy musikk som forstyrret nattero. Politiet måtte prioritere andre oppdrag.

Farsund, kl. 04:10: Melding om dame som er frastjålet veske. Politiet hjelper med å lete etter vesken og gjerningspersonen. Avventer anmeldelse.

Vennesla, kl. 04.41: Kvinnelig bilfører stanset. Anmeldt for kjøring i påvirket tilstand. Førerkortet beslaglagt.