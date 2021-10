Fulle sinnemestringskurs flere steder i landet

– Jeg har lenge tenkt at jeg har trengt et kurs, men så har jeg utsatt det fordi jeg skammet meg, sier «Pål».

Han står i høstsola og snakker varmt om sinnemestringskurset han nettopp har vært med på.

Av hensyn til barna vil han være anonym, men egentlig vil han vise ansiktet sitt for å bryte ned tabu.

Pågang over hele landet

Over hele landet meldes det nå om økt pågang til både terapitimer og sinnemestringskurs.

Kurset til Kristiansand kommune er fylt opp av deltakere mellom 18 og 60 år.

– De beskriver at sinnet blusser opp på sekunder og at de ikke klarer å kontrollere følelsene sine. De kommer ut i form av fysisk, psykisk eller materiell vold, forteller spesialsykepleier Marianne Andersen.

Hun sier at mange kjenner på skam, lavt selvbilde og har det vondt.

De ønsker en mer normal og rolig reaksjon.

– Mange puster lettet ut når de får hjelp, sier Andersen.

Marianne Andersen og Svein Emil Olstad er kursledere og terapeuter for sinnemestringskurs i Kristiansand. Deltakere evalueres nøye og forplikter seg til 30 timers terapi. Foto: PRIVAT

– Familier har gått for tett på hverandre

I Kristiansand har det vært økt pågang på sinnemestringskurs både under og etter pandemien.

At behovet er stort nå, bekrefter også Stig Jarwson ved NTNU i Trondheim.

– Vi ser at er det mer behov for sinnemestring etter pandemien. Noen familier har gått for tett på hverandre, sier han.

Jarwson utdanner terapeuter til å kurse etter Brøset-modellen, som benytter kognitiv terapi. Modellen brukes av kommuner i hele landet.

– Det meldes om fulle sinnemestringskurs og etterspørsel etter terapeuter, sier Jarwson.

Stig Jarwson er terapeut og tilknyttet Institutt for psykisk helse ved NTNU. Han er en av behandlerne som var med å starte opp utdanningen og implementeringen av Brøsetmodellen. Foto: PRIVAT

Også ved de 13 kontorene til Alternativ til Vold (ATV), har de merket økt pågang.

– Det har vært en økning i antall personer som startet i behandling i 2020. Det kan skyldes en økning i voldsutøvelse, men også et bedre samarbeid mellom ulike instanser, forteller psykolog Janneke Jansen Mans i ATV.

Hun ønsker ikke å uttale seg om det har noen sammenheng med pandemien.

– Vi vet at det er mange som ønsker hjelp til å kunne uttrykke seg på en annen måte, sier psykolog Janneke Jansen Mans ved Alternativ til Vold. De tilbyr terapi både individuelt og i grupper. Foto: PRIVAT

Stolt

«Pål», som nettopp har vært på kurs, er stolt av seg selv.

På kurset har han lært hva som utløser sinnet og hva han kan gjøre med det.

– Jeg bruker ofte verktøyene jeg har lært, og klarer å snakke om det jeg føler.

Han er ikke overrasket over flere ber om hjelp nå.

Det skal vært like mange kvinner som menn som vil på kurs.